ROUNDUP: Handelskonflikte bremsen Maschinenbau - Deutlich weniger Aufträge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Internationale Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltkonjunktur haben Deutschlands Maschinenbauern den Jahresauftakt verdorben.



Verunsicherte Kunden hielten sich mit Bestellungen zurück, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. In den ersten drei Monaten gingen bei der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie preisbereinigt 10 Prozent weniger Aufträge ein als im Vorjahreszeitraum.

Hinzu kamen im ersten Vierteljahr Sonderbelastungen im Inland wie die Schwäche der Autoindustrie, wie VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers erläuterte. Ein Teil der Sondereffekte dürfte sich auflösen. Ob es sich insgesamt um eine Delle, oder um eine längerfristige Abwärtsbewegung handelt, ist nach Einschätzung Wiechers derzeit schwer abzuschätzen. Für beides gebe es gute Gründe.

Im März sanken die Bestellungen ebenfalls um 10 Prozent. Es war der vierte Rückgang in Folge. Besonders stark waren die Einbußen im Inland mit 15 Prozent. "Die exportgetriebene deutsche Industrie kann sich nicht abkoppeln von der globalen Verunsicherung", erläuterte Wiechers. Die Auslandsbestellungen verfehlten ihr Vorjahresniveau um 8 Prozent.

Für das laufende Jahr rechnete der VDMA zuletzt mit einem Wachstum der Produktion, bereinigt um Preiserhöhungen, von einem Prozent. Ursprünglich hatten die Maschinenbauer ein Plus von 2 Prozent erwartet. Bereits im vergangenen Jahr war das Wachstum mit 2,1 Prozent schwächer ausgefallen als zu zunächst erhofft. Im Maschinenbau sind mehr als 1,3 Millionen Menschen tätig, damit ist die Branche nach eigenen Angaben der größte industrielle Arbeitgeber im Land.

Keine gute Nachricht für die Branche ist die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag überraschend ankündigt, die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar würden von diesem Freitag an von bisher 10 auf 25 Prozent erhöht. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind wichtige Märkte für Maschinen "Made in Germany".

Die Verunsicherung in China sei bereits groß, sagte der Leiter der VDMA-Außenwirtschaftsabteilung, Ulrich Ackermann, auf Anfrage. "Bei einer Eskalation des Konflikts besteht das Risiko, dass sich chinesische Unternehmen noch stärker mit Investitionen in Maschinen und Anlagen zurückhalten." Zugleich sieht Ackermann die Gefahr, dass die Konkurrenz für die deutschen Maschinenbauer wächst. "Höhere Zölle werden den Drang chinesischer Hersteller weiter verstärken, auf den internationalen Märkten voranzukommen."

Wichtigster Einzelmarkt für Maschinen "Made in Germany" waren auch im vergangenen Jahr die USA mit einem Volumen von 19,25 Milliarden Euro knapp vor China mit 19,06 Milliarden Euro. Knapp die Hälfte (47,2 Prozent) der deutschen Maschinenexporte gehen in die EU./mar/DP/mis