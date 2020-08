ROUNDUP: Hafenkonzern HHLA mit Gewinn- und Umsatzeinbruch

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA hat im zweiten Quartal durch die Corona-Krise deutliche Einbußen hinnehmen müssen.



Unter dem Strich brach der Gewinn nach Minderheiten um 84 Prozent auf 3,97 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Pandemie habe die Ertragslage wesentlich beeinflusst, hieß es weiter.

Auch operativ ging es deutlich abwärts: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sackte von 54,7 Millionen im Vorjahresquartal auf 18,8 Millionen Euro ab. Der Umsatz ging nur um 15,4 Prozent auf 292,8 Millionen Euro zurück.

"Durch verantwortungsvolle Kostensenkungen und Investitionszurückhaltung haben wir versucht, die starken Auswirkungen der Krise auf unsere Geschäftsentwicklung aufzufangen und um vorbereitet zu sein, wenn sich die Lage wieder entspannt", sagte Unternehmenschefin Angela Titzrath. Derzeit gehe der Vorstand von einer graduellen Erholung in der zweiten Jahreshälfte aus. Die Liquidität sei trotz der durch die Pandemie verursachten Belastungen ausreichend.

Für das Gesamtjahr erwartet HHLA auch für den im SDax-gelisteten Konzernteil Hafenlogistik, der den Löwenanteil des Geschäfts ausmacht, einen starken Rückgang bei Umsatz und Ebit. Ursache seien "mögliche mindestens temporär auch starke Rückgänge von Containerumschlag und -transport". Bereits im ersten Halbjahr hatte es hier Rückgänge von 11,3 Prozent beziehungsweise 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben.

Im zurückliegenden zweiten Jahresviertel sanken Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) in der Hafenlogistik ähnlich stark wie auf Konzernebene.

Auch im Teilkonzern Immobilien rechnet der Vorstand nach einem Ergebniseinbruch von 56 Prozent im zweiten Quartal mit deutlichen Einbußen beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr.

Am Aktienmarkt lösten die Zahlen keine nennenswerte Bewegung aus. Im Vormittagshandel lag der Kurs der HHLA-Aktie 0,48 Prozent unter dem Niveau vom Vortag. Der HHLA-Dachkonzern ist nicht börsennotiert. Die Aktie bildet den Konzernteil Hafenlogistik ab.

Wie Mitte Juli bereits mitgeteilt, will HHLA seinen Aktionären auf der Online-Hauptversammlung am 20. August eine Wahldividende in bar oder in Aktien vorschlagen. Die HHLA hält an ihrem im März gemachten Dividendenvorschlag von 0,70 Euro je A-Aktie fest./ssc/mne/stk