ROUNDUP/Günther zu Corona-Lockdown: Schnelles Handeln notwendig

KIEL (dpa-AFX) - In Schleswig-Holstein verdichten sich die Anzeichen für einen harten Lockdown in der Corona-Krise noch vor Weihnachten.



Bei harten Maßnahmen erst zu Weihnachten würden die Infektionszahlen in der nächsten Zeit weiter nach oben gehen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel. "Es muss unser gemeinsames Ziel sein, diese Pandemie bestmöglich zu bekämpfen, die Menschen auch möglichst zu schützen, dass es möglichst wenig Tote gibt, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden." Deshalb sei in diesen Zeiten schnelles verantwortliches Handeln notwendig und deshalb habe er am Vorabend auch von einem harten Lockdown spätestens ab Weihnachten gesprochen.

Das Landeskabinett von CDU, Grünen und FDP kommt am Mittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über weitere Corona-Schutzmaßnahmen zu beraten. Die Regierung will sich im Laufe des Tages auch noch mit Experten austauschen. Die jüngsten Abläufe verdeutlichten beträchtliche Unruhe und auch Differenzen in der Jamaika-Koalition. Als die Landtagssitzung schon lief, sprach Günther vor dem Plenarsaal intensiv mit seinen Stellvertretern, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Hein Garg (FDP), den Fraktionsvorsitzenden Eka von Kalben (Grüne) und Christopher Vogt (FDP) sowie Staatskanzleichef Dirk Schrödter und Regierungssprecher Peter Höver.

Grünen-Fraktionschefin von Kalben hatte zuvor einen harten Lockdown in Schleswig-Holstein ab der kommenden Woche befürwortet. "Das ist meine Position", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Am besten sei ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen bei der Eindämmung der Pandemie, zumindest aber mit den anderen norddeutschen Ländern. "Wir brauchen eine schnelle Entscheidung. Wir müssen jetzt die Zahlen runter kriegen und nicht erst in zehn Tagen."

Auch Gesundheitsminister Garg sprach sich gegen Alleingänge aus. Zumindest eine Abstimmung in ganz Norddeutschland sei zwingend. Er sei sicher, dass sich Schleswig-Holstein einer bundesweiten Vereinbarung nicht entgegenstellen werde. Es sei klar, dass es harte Maßnahmen geben werde. Notwendig seien Verlässlichkeit und klare nachvollziehbare Regeln. Auch ein stufenweises Vorgehen sei denkbar, zum Beispiel an den Schulen. "Ich schließe im Moment überhaupt nichts aus", äußerte Garg auf die Frage, wann ein harter Lockdown in Kraft treten sollte. "Man muss auch in Ruhe miteinander diskutieren können, ob ein sehr schnelles Herunterfahren im Zweifel nicht eher Panik erzeugt bei den Menschen", sagte Garg. "Ich bin sehr dafür, dass wir uns die norddeutsche Unaufgeregtheit weiterhin bewahren."

"Aus meiner Sicht muss schnell und auch umfänglich gehandelt werden", sagte Finanzministerin Heinold. "Lieber ein stilles Weihnachten und jetzt handeln als eine Eskalation der Zahlen bis tief ins Frühjahr hinein." Die Koalition sollte noch am Donnerstag Entscheidungen treffen, wie es weitergeht. "Schnell handeln würde für mich auch heißen, vor Weihnachten deutlich spürbar weitere Schritte zu machen."

Die Ministerpräsidenten der Länder werden in den nächsten Tagen erneut mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen beraten, möglicherweise am Sonntag. Am Mittwochabend hatte Günther einen harten Lockdown im Norden spätestens ab Weihnachten angekündigt. Dieser Schritt sei notwendig, "um die Zeit über den Jahreswechsel zu nutzen, diese gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen", sagte er. Der Regierungschef sprach sich zudem für bundesweite Schließungen im Einzelhandel ab dem 27. Dezember aus und forderte einen Verzicht auf sämtliche Silvesterfeiern.

In Schleswig-Holstein wurden nach Angaben der Landesregierung von Mittwoch innerhalb eines Tages zuletzt 297 neue Corona-Fälle gemeldet. Das liegt nur wenig unter dem Höchstwert von 318 am 4. Dezember. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf mehr als 50 gestiegen war. Nach aktuellen Zahlen vom Mittwochabend stieg dieser Wert weiter - auf 58,5. In Deutschland insgesamt hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages bis Donnerstagfrüh einen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 23 679 Neuinfektionen./wsz/DP/eas