ROUNDUP: Große Nachfrage bei Volkswagens erster Euro-Anleihe nach Dieselaffäre

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Volkswagen-Konzern ist mit seiner ersten Euro-Anleihe nach Ausbruch der Dieselkrise bei Investoren auf viel Interesse gestoßen.



In verschiedenen Laufzeiten von 2 bis 10 Jahren begab der Konzern Schuldscheine im Umfang von insgesamt 8 Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Angaben einer eingeweihten Person vom Donnerstagabend berichtete. Die Nachfrage sei mit 25 Milliarden Euro dreimal so groß gewesen.

Demnach bekommt VW letztlich günstigere Konditionen für die Papiere als zunächst angenommen. Ein Konzernsprecher bestätigte am Freitag, dass VW wieder an den Euro-Anleihenmarkt zurückgekehrt ist.

Der Sprecher wollte die finanziellen Details zur Anleihe nicht kommentieren. Er sagte aber, die große Nachfrage untermauere das Vertrauen der Finanzmärkte in den VW-Konzern. "Die Reaktion ist auch ein Beleg dafür, dass unser Konzern auf einer soliden finanziellen Basis steht."

VW-Finanzvorstand Frank Witter hatte bei der Bilanzpressekonferenz in der Vorwoche mitgeteilt, dass eine bis Juni laufende Kreditlinie über 20 Milliarden Euro nicht verlängert werden solle. Im Gegenzug wolle der Konzern wieder Anleihen am Euro-Kapitalmarkt ausgeben. Nach Ausbruch der Dieselaffäre hatte VW die Kreditlinie Ende 2015 vereinbart, weil sich mehrere Ratingagenturen nach Bekanntwerden der Manipulation von Diesel-Abgastests negativ zur Kreditwürdigkeit des Konzerns geäußert hatten. Eine Aufnahme von Fremdkapital über Anleihen wäre damit teurer geworden. Die Kreditlinie war in erster Linie als Überbrückungsfinanzierung gedacht./men/stw/stb