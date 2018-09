ROUNDUP: Griechische Seeleute beenden ihren Streik - Kompromiss mit Reedern

ATHEN (dpa-AFX) - Nach gut 24 Stunden haben griechische Seeleute ihren Streik bei den Fähren beendet.



Die Gewerkschaft der Seeleute einigte sich mit dem Reederverband über eine Tariferhöhung. Dies teilte ein Sprecher der Seeleute-Gewerkschaft PNO am Dienstag im griechischen Rundfunk mit.

Am Nachmittag sollten die Schiffe wieder ablegen. Anfang September machen noch viele Touristen Urlaub in Griechenland. Zudem kehren Zehntausende mehrheitlich einheimische Touristen aus ihrem Urlaub auf den Inseln zurück in die Ballungszentren.

Reeder und Seeleute einigten sich auf eine Zwei-Prozent-Lohnerhöhung und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2018, hieß es. Zuvor hatten die Seeleute fünf Prozent gefordert, die ab 1. September gelten sollte. Wegen der schweren Finanzkrise waren ihre Löhne seit acht Jahren eingefroren./tt/DP/mis