ROUNDUP: Griechenland bereitet sich auf Wirbelsturm 'Ianos' vor

ATHEN (dpa-AFX) - Ein schwerer Herbststurm mit den Merkmalen eines Hurrikans bewegt sich auf Griechenland zu.



Meteorologin Christina Souzi sprach im Nachrichtensender "Skai" am Donnerstag von einem sogenannten Medicane, einem mediterranen Hurrikan. Der Bürgermeister der Insel Zakynthos, Nikitas Aretakis, sagte im Staatsradio: "Wir bereiten uns vor, wir sind besorgt."

Der Zivilschutz warnte alle Einwohner, während des Sturms nicht auf die Straße zu gehen. Segler wurden vom Wetteramt dazu aufgerufen, sobald wie möglich den nächsten Hafen aufzusuchen.

Der Mittelmeer-Hurrikan befand sich am Donnerstag westlich der Halbinsel Peloponnes und bewegte sich langsam in Richtung Osten. Meteorologen haben dem Sturm den Namen "Ianos" gegeben. Am Vormittag wurden alle Fährverbindungen von und nach Zakynthos unterbrochen.

Auch bleiben auf der Insel alle Schulen geschlossen, berichtete der staatliche Regionalsender ERA-Zakynthos. Mit einer Wetterbesserung rechneten die Meteorologen von Sonntagnacht an./tt/DP/zb