ROUNDUP: Gesundheitspersonal demonstriert in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich haben Tausende Ärzte und Pfleger in mehreren französischen Städten demonstriert.



In der Hauptstadt Paris versammelten sich die Menschen vor dem Gesundheitsministerium. Am Rande der Proteste kam es zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen gewalttätigen Gruppen und der Polizei, wie die Pariser Polizeipräfektur am Dienstag auf Twitter mitteilte. Demnach wurden mehrere Mülleimer in Brand gesetzt. Bis zum Nachmittag gab es nach Polizeiangaben 16 vorläufige Festnahmen. Die Polizeipräfektur rief zu Ruhe auf.

Die Menschen protestierten unter anderem auch in Montpellier, Metz und Marseille vor Kliniken gegen die angespannte Situation im Gesundheitssystem. Landesweit waren mehr als 220 Versammlungen angekündigt, wie die Nachrichtenplattform Franceinfo berichtete. Gewerkschaften und Kollektive hatten zu dem nationalen Aktionstag aufgerufen.

Während der Corona-Pandemie geriet das französische Gesundheitssystem an seine Grenzen. Auch in den elsässischen Städten Straßburg, Colmar und Mülhausen ging das Pflegepersonal daher auf die Straßen, wie die Lokalzeitung "Dernières Nouvelles d'Alsace" berichtete. Die Region Grand Est war von der Pandemie besonders schwer getroffen worden, das Gesundheitspersonal arbeitete wochenlang am Limit.

Die Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte fordern unter anderem eine bessere Bezahlung und eine weniger gewinnorientierte Ausrichtung der Krankenhäuser. Premier Édouard Philippe hatte dem Krankenhauspersonal bereits spürbare Gehaltserhöhungen versprochen. Die Mitte-Regierung läutete auch eine Reform des Gesundheitswesens ein.

Die Corona-Pandemie hat in Frankreich bisher mehr als 29 000 Tote gefordert. Präsident Emmanuel Macron hatte am Sonntag weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt und damit seinen Landsleuten eine baldige Rückkehr zu quasi normalen Lebensbedingungen in Aussicht gestellt.