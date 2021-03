ROUNDUP: Gesellschaftergruppe Arnold verkauft Anteile an 'Rheinischer Post'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Gesellschaftergruppe Arnold verkauft ihre Anteile an der Rheinisch-Bergischen Verlagsgesellschaft als Muttergesellschaft der "Rheinischen Post".



Das teilte Karl Hans Arnold als Sprecher der Familiengruppe und langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe am Donnerstag in Düsseldorf mit. Käufer ist die Verlagsgesellschaft selbst. Die Rheinische Post Mediengruppe teilte ihrerseits mit, dass sie sämtliche der von der Gesellschaftergruppe Arnold gehaltenen Anteile (27,89 Prozent) an der Holding-Gesellschaft erwerbe. Damit scheiden demnach alle Nachkommen des Mitgründers der "Rheinischen Post", Karl Arnold, aus dem Gesellschafterkreis aus. Der Vertrag sei am Donnerstag unterzeichnet worden.

Vor 75 Jahren zählte Karl Arnold zu den Gründern der "Rheinischen Post". Am 2. März 1946 erschien die Zeitung zum ersten Mal. Arnold war früherer Oberbürgermeister von Düsseldorf und zwischen 1947 und 1956 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Karl Hans Arnold ist der Enkel des CDU-Politikers. Die beiden anderen Gründer der "Rheinischen Post" waren Publizist Anton Betz und der Jurist Erich Wenderoth.

Zum Kaufpreis der Anteile wurden von beiden Seiten keine Angaben gemacht. Arnold nannte als Grund für das Ausscheiden unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. "Die Rheinische Post Mediengruppe ist ein kerngesundes Unternehmen und verfügt über die Substanz und das Potential, die Zukunft des Unternehmens erfolgreich zu gestalten", sagte Arnold. Der Familienstamm Arnold wünscht der Mitteilung zufolge dem Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Betriebsräten weiterhin Erfolg, eine glückhafte Zeit und Gottes Segen.

Laut Rheinische Post Mediengruppe besteht der Gesellschafterkreis des Medienhauses künftig aus den Gesellschaftergruppen Betz, Droste und Wenderoth sowie der Girardet Verlag KG.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Felix Droste, sagte, der Erwerb der Anteile durch das Unternehmen unterstreiche die feste Überzeugung des zukünftigen Gesellschafterkreises von der Strategie der Mediengruppe. "Als Gesellschafter werden wir weiterhin im Einklang mit der Geschäftsführung die Zukunft des Unternehmens in den sich wandelnden Märkten gestalten. Der ausscheidenden Gesellschaftergruppe gilt unser Dank für Jahrzehnte der Zusammenarbeit zum Wohle der Mediengruppe."

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe, Johannes Werle, sagte: "Ich freue mich sehr über das große Vertrauen der Gesellschafter in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens." Der Anteilserwerb werde vollständig aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Man verfüge auch nach dem Erwerb über ausreichende finanzielle Spielräume, "um sowohl die Weiterentwicklung der regionalen Mediengeschäfte, insbesondere im Digitalen, aktiv zu gestalten, als auch Wachstumschancen in den weiteren strategischen Feldern der Digitalisierung und Diversifizierung wahrzunehmen."

Die Mediengruppe hat ihren Sitz in Düsseldorf und beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter im In- und Ausland. Der Umsatz der Mediengruppe lag 2019 bei rund 700 Millionen Euro. Die verkaufte Auflage der "Rheinischen Post" lag nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) im vierten Quartal 2020 bei 260 826 Exemplaren.

Die Mediengruppe verlegt auch die Tageszeitung "General-Anzeiger" in Bonn. Darüber hinaus ist sie mehrheitlich an der Saarbrücker Zeitungsgruppe beteiligt, die "Saarbrücker Zeitung", "Trierischer Volksfreund" und "Pfälzischer Merkur" herausbringt. Ebenso ist die Mediengruppe unter anderem im Bereich Audio und im Rubrikengeschäft tätig./rin/DP/eas