ROUNDUP: Führungswechsel bei Nordex - Konzernchef zieht Konsequenzen

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex will mit einer neuen Führungsspitze verloren gegangenes Vertrauen bei den Anlegern wieder zurückgewinnen.



Nach den Enttäuschungen über den Ausblick für die Geschäftsjahre 2017/2018 habe sich der bisherige Vorstandschef Lars Bondo Krogsgaard dazu entschlossen, dass Unternehmen zum 31. März zu verlassen, wie Nordex am Freitag in Rostock mitteilte. Der Aufsichtsrat habe diesen Vorschlag mit Bedauern angenommen. Sein Nachfolger soll José Luis Blanco werden, der bislang für das operative Geschäft von Nordex verantwortlich ist.

An der Börse kam der Führungswechsel erst einmal gut an: Die Aktie des im TecDax notierten Unternehmens legte mehr als 4,5 Prozent zu.

Nordex hatte Ende Februar seine Umsatzprognose kassiert und war daraufhin an der Börse in Ungnade gefallen. Die Anleger liefen in Scharen davon, der Marktwert von Nordex brach binnen eines Tages um über eine halbe Milliarde Euro ein. Seit dem Mehrjahreshoch bei 33,90 Euro Ende 2015 haben die Aktien fast 60 Prozent an Wert eingebüßt.

Besonders bitter stieß Experten auf, dass der Vorstand die Ziele während eines Kapitalmarkttages im vergangenen September noch verteidigt hatte - nur um dann im November bereits die Prognose fürs abgelaufene Geschäftsjahr nach unten korrigieren zu müssen. Nachdem Nordex dann aber auch noch für 2017 von einem Rückgang des Umsatzes auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro sprach, machten Analysten beim Management ein Glaubwürdigkeitsproblem aus. Sie straften die Aktie in ihren Einschätzungen fast durch die Bank ab./fbr/jsl/tih