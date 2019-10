ROUNDUP: Fuchs Petrolub mit weniger starkem Gewinnrückgang - Aktie stark gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat dank seines Sparkurses seinen deutlichen Gewinnrückgang etwas abbremsen können. In den ersten neun Monaten sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 246 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte.



"Damit fielen die Rückgänge weniger stark aus als noch im Juli befürchtet", sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs. Die striktere Kostenkontrolle, ohne die Modernisierung und Erweiterung der Werke zu beeinträchtigen, zeigten erste Resultate. Am Aktienmarkt kamen die Quartalszahlen und bessere Aussichten für das Gesamtjahr gut an. Die Aktie legten im frühen Handel um 13,07 Prozent auf 38,58 Euro zu und war damit so teuer wie zuletzt im Mai.

Das Unternehmen konkretisierte seine Ziele für das Gesamtjahr 2019 und erwartet Umsatz und Ebit am oberen Ende der Prognose. Im Sommer hatte der im MDax notierte Konzern bei Vorlage der Halbjahreszahlen seine Jahresziele zusammengestrichen. Fuchs Petrolub erwartet demnach einen Rückgang beim operativen Ergebnis (Ebit) um 20 bis 30 Prozent. Der Umsatz soll um bis zu drei Prozent zurückgehen. Fuchs macht vor allem die schwache Nachfrage aus der Autoindustrie zu schaffen.

Unter dem Strich stand in den ersten drei Quartalen ein Gewinn von 176 Millionen Euro. Das war ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor. Die Erlöse stagnierten mit 1,95 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Während die Geschäfte in Nordamerika im dritten Quartal etwas besser liefen, verlangsamte sich der Umsatzrückgang in China. Eine rückläufige Nachfrage aus der Automobilindustrie schwächte zudem das Deutschland-Geschäft. Mit seinen Kennziffern übertraf Fuchs Petrolub die Erwartungen der Analysten./mne/kro/stk