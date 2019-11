ROUNDUP: Freenet steigert überraschend Umsatz

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet hat im abgelaufenen Quartal entgegen den Erwartungen von Experten mehr erlöst.



Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum sei der Umsatz um gut 3 Prozent auf 741 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Analysten hatten hingegen im Durchschnitt einen Rückgang auf gut 709 Millionen Euro vorhergesagt.

An der Börse kam das Zahlenwerk gut an. Der Freenet-Kurs legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast ein Prozent zu.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um gut 10 Prozent auf 110,3 Millionen Euro. Hier hatten Experten nur mit 108 Millionen Euro gerechnet.

An den Jahreszielen hielt das Freenet-Management um Konzernchef Christoph Vilanek fest: So soll der Umsatz weiterhin stabil bleiben, während das Ebitda einen Wert zwischen zwischen 420 und 440 Millionen Euro erreichen soll. Der Barmittelzufluss soll zudem zwischen 240 und 260 Millionen Euro liegen.

Die Schweizer Freenet-Beteiligung Sunrise hatte eine geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC Ende Oktober vorerst auf Eis gelegt. Freenet hatte zuvor stark am strategischen Sinn des Deals gezweifelt und den Kaufpreis für zu hoch befunden. Ein großer Teil der 6,3 Milliarden Schweizer Franken (5,7 Mrd Euro) sollte mit einer Kapitalerhöhung gestemmt werden - was Freenet ebenfalls missfiel, weil es die eigenen Anteile verwässern würde.

Freenet ist ein Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz, der freie Kapazitäten bei den Netzbetreibern anmietet und daraus eigene Tarife anbietet. Zudem bietet das Unternehmen digitales Antennenfernsehen sowie als Streaming im Internet an und verkauft in eigenen Läden auch Zubehör rund um Smartphones und andere Lifestyle-Geräte./he/kro/he/edh