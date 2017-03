ROUNDUP: Fraport erhält Zuschlag für zwei Flughäfen in Brasilien

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

SAO PAULO (dpa-AFX) - Der Betreiber des Frankfurter Flughafens, Fraport , hat den Zuschlag bei der Privatisierung von zwei Großflughäfen in Brasilien bekommen.



Bei der am Donnerstag in Sao Paulo erfolgten Versteigerung konnte Fraport die Konzessionen für den Betrieb der bisher staatlich betriebenen Flughäfen im nordostbrasilianischen Fortaleza und in Porto Alegre im Süden Brasiliens ersteigern.

Für den Zuschlag in Fortaleza lag der Preis bei 425 Millionen Reais (126,5 Mio Euro), für Porto Alegre bei 290,5 Millionen Reais (86,4 Mio Euro) - allerdings summieren sich laut Fraport die Gesamtkosten über die Konzessionszeit von 30 Jahren bei Fortaleza auf rund 446 Millionen Euro und für 25 Jahre Laufzeit bei Porto Alegre auf 113 Millionen Euro. Hinzu kommt eine jährliche fünfprozentige Umsatzabgabe.