ROUNDUP: Französische Transdev erhöht Einfluss auf deutschen Nahverkehr

SELM/PARIS (dpa-AFX) - Im Nahverkehr mehrerer deutscher Städte dürfte künftig der französische Verkehrsriese Transdev eine größere Rolle spielen.



Die deutsche Rethmann-Gruppe will bei der französischen Transdev einsteigen. Rethmann solle den 30-Prozent-Anteil des französischen Mischkonzerns Veolia für 340 Millionen Euro übernehmen, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Es sei geplant, den Verkauf noch im laufenden Jahr abzuschließen. Mehrheitseigner von Transdev bleibt demnach die öffentliche französische Förderbank Caisse des dépôts.

Rethmann ist ein Familienunternehmen mit Sitz im westfälischen Selm und mit seiner Tochtergesellschaft Rhenus Veniro bereits im öffentlichen Nahverkehr engagiert. Die Firma betreibt an 15 Standorten in 7 Bundesländern öffentlichen Busverkehr, außerdem 3 Bahnstrecken in Sachsen, im Hunsrück und an der Mosel sowie den Nahverkehr in Zwickau. Das Geschäft umfasst mehr als 2200 Mitarbeiter, rund 1600 Busse, 32 Straßenbahnen und 8 Regionalzüge.

Durch den Zusammenschluss werde die Position von Transdev "als "führender privater Nahverkehrsanbieter" in Deutschland gestärkt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Transdev und Rethmann. Transdev wolle nicht nur in Deutschland, wo der Konzern zuletzt knapp 900 Millionen Euro Jahresumsatz machte, sondern auch in Osteuropa seine Aktivitäten ausbauen.

Rethmann will den Angaben zufolge sein deutsches Nahverkehrsgeschäft in die Transdev-Gruppe einbringen. Geplant sei, dass Rethmann dann 34 Prozent der Anteile an Transdev halten werde. Transdev war 2017 in 20 Ländern vertreten und kam auf einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro./cb/DP/stw