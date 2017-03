ROUNDUP: Französische PSA-Gruppe kauft Opel

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

PARIS/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der französische Autokonzern PSA hat sich mit General Motors (GM) auf die Übernahme des Herstellers Opel verständigt.



Der Kaufpreis allein für die Marken Opel und Vauxhall der GM-Europasparte liegt bei 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Montag in Paris mitteilten. PSA mit seinen bisherigen Marken Peugeot, Citroën und DS will damit zu einem "europäischen Auto-Champion" und zur Nummer Zwei hinter Volkswagen aufsteigen.

Neben dem Automobilgeschäft erwirbt PSA in einem Joint Venture mit der Großbank BNP Paribas auch das europäische Finanzierungsgeschäft GM Financial, dieses wird mit 0,9 Milliarden Euro bewertet. Für 50 Prozent der Anteile an der Finanzsparte zahlt BNP Paribas 450 Millionen Euro. PSA legt insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro auf den Tisch. Der Wert der gesamten Transaktion liegt somit bei 2,2 Milliarden Euro.

"Wir sind zuversichtlich, dass der Turnaround von Opel/Vauxhall mit unserer Unterstützung deutlich beschleunigt wird", erklärte PSA-Chef Carlos Tavares. "Gleichzeitig respektieren wir die Verpflichtungen, die GM gegenüber den Mitarbeitern von Opel/Vauxhall eingegangen ist" Für Montagvormittag war auch eine Pressekonferenz in Paris angekündigt./sku/DP/fbr