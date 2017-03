ROUNDUP: Frankreichs Élyséekandidat Fillon sieht sich auf Merkel-Kurs

PARIS (dpa-AFX) - Der von einer Affäre belastete französische Präsidentschaftskandidat François Fillon sieht sich auf der politischen Linie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



Ihr Konzept stimme mit seinem überein, sagte der Konservative am Montag in Paris. Er selbst tritt mit einem wirtschaftsliberalen Programm an: Abschaffung der Regelarbeitszeit von 35 Stunden in der Woche oder Abbau von 500 000 Jobs im öffentlichen Dienst.

Mit dem Blick auf den ankündigten Besuch seines Konkurrenten Emmauel Macron an diesem Donnerstag bei Merkel sagte der Ex-Premier: "Es ist völlig normal, dass die deutsche Kanzlerin Präsidentschaftskandidaten trifft." Er fügte hinzu: "Aber ich weiß, was sie denkt, ich weiß, auf welcher Seite ihr Herz schlägt, ich kenne ihr wirtschaftliches und politisches Konzept - es stimmt mit meinem überein."

Merkel und Fillon gehören auf EU-Ebene der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) an. Die beiden Spitzenpolitiker hatten sich Ende Januar in Berlin getroffen.

In Umfragen für den ersten Wahlgang im April liegt Fillon auf Platz drei - hinter der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem unabhängigen Bewerber Macron, der früher als Wirtschaftsminister unter dem sozialistischen Präsidenten François Hollande diente.

Fillon wehrte sich gegen neue Vorwürfe, teure Anzüge als Geschenk entgegengenommen zu haben. "Das ist mein Privatleben, das geht keinen etwas an", sagte der 63-Jährige dem Sender Europe 1.

Der frühere Premierminister von Präsident Nicolas Sarkozy (2007 bis 2012) wird seit Ende Januar vom Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau im Parlament belastet. Für diesen Mittwoch ist Fillon von Ermittlungsrichtern vorgeladen. Dabei droht ihm die Eröffnung eines Verfahrens. Er hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.

Kritik an seinem für französische Verhältnisse einschneidenden Wahlprogramm gibt auch in den Reihen der bürgerlichen Rechten. Es sei keine "Säuberungsaktion", sagte der Anwärter vor Medienvertretern. Im Falle eines Wahlsieges wolle er eine Regierung von nur 15 Ministern bilden./cb/DP/edh