ROUNDUP: Finanzminister Schäfer folgt Weimar im Fraport-Aufsichtsrat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport bekommt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden.



Hessens früherer Finanzminister Karlheinz Weimar (CDU) legt die Funktion nach der nächsten Hauptversammlung am 26. Mai 2020 aus Altersgründen nieder, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Weimar ist am 30. Januar 70 Jahre alt geworden. Er hat das Kontrollgremium des M-Dax -Konzerns seit 2003 geleitet.

Als Nachfolger will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den aktuellen Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) vorschlagen, wie er in Wiesbaden mitteilte. Das Land stellt als größter Anteilseigner im Aufsichtsrat drei Mitglieder, darunter üblicherweise auch den Vorsitzenden. Dieser wird allerdings allein von den Mitgliedern des Gremiums aus ihrer Mitte gewählt, wie Fraport bestätigte./ceb/DP/jha