ROUNDUP/FDP-Chef Lindner: Hilfen müssen schneller bei Betrieben ankommen

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Bundesregierung aufgefordert, bei den Hilfsinstrumenten für Betriebe in der Corona-Krise "noch einmal nachzulegen".



Dabei gehe es nicht um die finanzielle Größenordnung, "die erscheint zumindest für den Moment ausreichend", sagte er am Montag in Berlin. "Es geht um die Art und Weise, wie die Mittel bei den Betrieben und bei den Selbstständigen ankommen. Das kann und muss schneller werden."

Über die Geschäftsbanken und die KfW-Bankengruppe könnte die Vergabe von Unterstützungskrediten viel zu lange dauern, so dass Unternehmen und Selbstständige am Ende doch in erhebliche Zahlungsschwierigkeiten kommen könnten, warnte Lindner. "Wir müssen die administrative Feuerkraft unserer Finanzbehörden nutzen, um schnell und unbürokratisch zu helfen." Die Finanzbehörden sollten Betrieben oder Selbstständigen bei einem Umsatzeinbruch infolge der Krise bereits gezahlte Steuern zurückerstatten oder eine Gutschrift auf die künftige Steuerschuld gewähren.

Lindner kritisierte zudem im ARD-"Morgenmagazin", die Grenze von 10 Beschäftigten für Bar-Soforthilfen an Betriebe sei zu niedrig. Der Bund solle sich stattdessen ein Beispiel an Nordrhein-Westfalen nehmen. Dort liege die Grenze bei den Corona-Soforthilfen bei 50 Mitarbeitern. "Ich glaube, dass wir jetzt in der Fläche Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivität erhalten müssen", sagte der FDP-Vorsitzende./sk/DP/jha