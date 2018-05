ROUNDUP: Experten fordern modernere Bahn-Technik nach Zugunglück

AICHACH/BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Tage nach dem schweren Bahnunglück in Aichach in Bayerisch-Schwaben werden zunehmend Forderungen nach modernerer Technik für den Schienenverkehr laut.



So geht der Fahrgastverband Pro Bahn davon aus, dass mit modernen Signalanlagen im Stellwerk der Unfall mit zwei Toten möglicherweise verhindert worden wäre. Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner forderte von der Bahn mehr Sicherheit auf allen Strecken. "Der Schienenverkehr muss auch in einem Flächenland wie Bayern sicher bis in den hintersten Winkel sein", sagte die CSU-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Am Montagabend war wenige Hundert Meter vom Aichacher Bahnhof entfernt eine Regionalbahn auf einen stehenden Güterzug geprallt. Der 37 Jahre alte Lokführer des Personenzuges und eine 73 Jahre alte Passagierin starben, 14 Fahrgäste wurden verletzt. Die Kripo schloss eine technische Ursache für das Unglück aus und geht von menschlichem Versagen des 24 Jahre alten DB-Fahrdienstleiters aus.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, ein entsprechender Haftbefehl wurde erlassen. Der wurde aber außer Vollzug gesetzt, da keine Fluchtgefahr besteht. Der 24-Jährige braucht deshalb vorläufig nicht ins Gefängnis, muss sich aber gleichzeitig an die Auflagen des Gerichts halten. Warum der Güterzug und der Passagierzug der Bayerischen Regiobahn (BRB) auf demselben Gleis unterwegs waren und welchen Fehler der Fahrdienstleiter gemacht haben soll, war zunächst unklar.

Am Bahnhof Aichach gibt es ein klassisches mechanisches Hebelstellwerk - wie gut jedes vierte Stellwerk in Deutschland. Bewegt der Fahrdienstleister einen der Hebel, ziehen Drahtseile die Weiche in die richtige Position. Ob das Gleis frei ist, sieht der Fahrdienstleiter vom Stellwerk aus.

Die Bahn hält Stellwerke wie in Aichach für robust und verlässlich. Der Fahrgastverband Pro Bahn wünscht sich dennoch mehr Investitionen in das Schienennetz. Heute gebe es bei elektrischen statt mechanischen Systemen sogenannte Gleis-besetzt-Meldungen, sagte Verbandssprecher Karl-Peter Naumann der Deutschen Presse-Agentur. "Und es lässt sich dann auch nur mit großem Aufwand eine Einfahrt in das Gleis ermöglichen - im Fall einer Abschlepplok zum Beispiel", sagte der Bahnexperte weiter.

"Das Stellwerk in Aichach ist ja noch aus Kaisers Zeiten", so der langjährige Bundesvorsitzende des Verbandes. "Da muss man letztlich der Politik einen Vorwurf machen, dass sie nicht gesagt hat, wir investieren das Geld in moderne Sicherheitstechnik bei der Bahn und nicht nur auf der Straße."

Am Unglücksort sind die Aufräumarbeiten inzwischen abgeschlossen, die Züge rollen wieder fahrplanmäßig. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern indes an. Es stünden noch Vernehmungen von Zeugen und Fahrgästen an, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Auch die Stellungnahme eines Gutachters, der die Unfallstelle untersucht hat, steht noch aus. "Das wird auch noch andauern", sagte der Sprecher weiter./cgl/DP/tos