ROUNDUP: Evotec will US-Biologika-Experten übernehmen - Aktie legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

HAMBURG/SEATTLE (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Evotec stärkt sich durch eine weitere Übernahme.



Die Hamburger wollen für bis zu 90 Millionen Dollar (rund 81 Mio Euro) in bar den US-Biologika-Experten Just Biotherapeutics vollständig übernehmen. Der MDax-Konzern verspricht sich davon erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten. Der Evotec-Vorstand deutete daher auch eine Überarbeitung seiner Prognosen an. Die Investoren zeigten sich erfreut: Kurz nach dem Handelsstart am Dienstagmorgen legte die Aktie zeitweise um fast vier Prozent zu.

Der deutsche Wirkstoffforscher sieht in der Übernahme eine vielversprechende Ergänzung seiner bisherigen Produktpalette, die sich bisher auf Moleküle von geringer Masse konzentriert habe. Mit der Übernahme von Just Bio weite Evotec sein Angebot um eine umfangreiche Bandbreite biopharmazeutisch hergestellter Wirkstoffe "auf höchstem Niveau" aus, teilte das Hamburger Unternehmen am späten Montagabend mit. Diese Wirkstoffe zielten auf Therapiebereiche wie Infektions- und Entzündungskrankheiten, Krebs, Stoffwechselerkrankungen sowie die Schmerzbehandlung.

Evotec rechnet mit einem Abschluss der Übernahme bis Ende Juni. Verkäufer ist ein Konsortium, zu dem der US-Pharmakonzern Merck & Co , die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und seiner Frau Melinda sowie Finanzinvestoren gehören. In einer ersten Tranche sollen 60 Millionen Dollar fließen.

Den letzten großen Zukauf hatte Evotec im Jahr 2017 mit dem US-Wirkstoffforscher Aptuit für 300 Millionen Dollar gestemmt. Mit Just Bio vergrößert Evotec seine in den vergangenen Jahren immer internationaler gewordene Präsenz durch einen weiteren Standort in den USA. Das US-Unternehmen mit derzeit 90 Mitarbeitern hat sein Hauptquartier inklusive Forschungs- und Produktionseinrichtungen in Seattle.

Just Bios Kronjuwel für die Entwicklung biologischer Wirkstoffe ist die technologische Plattform J.Design. Dabei setzen die Amerikaner etwa bei der Bestimmung der vielversprechendsten Moleküle auf ein computergestütztes Instrument, das auf maschinellem Lernen basiert. Dieser Trend gewinnt in der Pharmaindustrie derzeit an Dynamik und gilt als richtungsweisend.

"Die Erweiterung unserer Plattform war stets ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Mit dieser Akquisition haben wir nun den Partner mit der perfekten Passung gefunden", sagte Evotec-Chef Werner Lanthaler. Die Übernahme werde Evotecs Umsatzwachstum weiter stärken und zum Erreichen der strategischen Unternehmensziele beitragen. Just Therapeutics habe in der Vergangenheit ein breit angelegtes Kundenportfolio aufgebaut und den Grundstein für ein "sehr solides finanzielles Wachstum" gelegt.

2018 kam Just Bio den Angaben zufolge auf einen Umsatz von 20 Millionen Dollar. Evotec will nun gegebenenfalls seine Ziele spätestens zum Halbjahresbericht anpassen./tav/stw/mis