ROUNDUP/Eurozone: Inflation steigt stark und erreicht EZB-Zielwert

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation im Euroraum hat sich im Mai überraschend stark beschleunigt.



Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 1,9 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist der höchste Stand seit April 2017. Im Vormonat hatte die Jahresinflationsrate bei 1,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Mai im Schnitt nur eine Rate von 1,6 Prozent erwartet.

Die aktuelle Gesamtinflation befindet sich im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie strebt auf mittlere Sicht eine Teuerung von knapp zwei Prozent an. Die Politik der Notenbank dürfte dennoch schwieriger werden. Die Inflationsdaten sprechen auf den ersten Blick für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. Die Turbulenzen an den italienischen Finanzmärkten und Anzeichen für eine Abkühlung der Konjunktur sprechen für eine vorsichtige Gangart. Die EZB will bis mindestens Ende September monatlich Anleihen im Wert von 30 Milliarden Euro kaufen.

"Trotz des Dramas in Italien, sprechen die Daten für ein Ende der Anleihekäufe der EZB zum Jahresende", schreibt Stephen Brown, Volkswirt bei Capital Economics. Solange die Lage in Italien unter Kontrolle bleibt dürfte die EZB sich nicht von einem Ausstieg abbringen lassen. Die vielen Feiertage im Mai hätten insbesondere in Deutschland zwar für einen deutlichen Anstieg der Dienstleistungspreise gesorgt. Brown macht aber auch fundamentale Faktoren wie den robusten Arbeitsmarkt für den Anstieg verantwortlich. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Mai mit 8,5 Prozent auf den niedrigsten Stand sei Dezember 2008 gefallen.

Getrieben wurde der Anstieg der Verbraucherpreise auch durch deutlich höhere Energiepreise. Sie kletterten um 6,1 Prozent zum Vorjahr. Zugelegt hat die Inflation auch, wenn schwankungsanfällige Komponenten wie Energie, Lebens- und Genussmittel ausgeklammert werden. Die sogenannte Kerninflationsrate stieg von 0,7 Prozent im Vormonat auf 1,1 Prozent im Mai. Hier war ein Anstieg von 1,0 Prozent erwartet worden.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, war die Intlationsrate mit 2,2 Prozent erstmals seit Februar 2017 wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Auch in Frankreich (2,3 Prozent) und Spanien (2,1 Prozent) wurde die Marke überwunden. Unter den vier größten Ländern lag lediglich Italien mit 1,1 Prozent darunter./jsl/jkr/jha/