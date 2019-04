ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung fällt auf tiefsten Stand seit fast 6 Jahren

LONDON (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im März den achten Monat in Folge eingetrübt.



Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 1,8 Punkte auf 47,5 Punkte gesunken, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung mit. Dies ist der tiefste Wert seit April 2013, also seit knapp sechs Jahren.

In einer ersten Schätzung war mit 47,6 Punkten ein noch etwas höherer Wert ermittelt worden. Der Indikator verharrt somit wie im Vormonat unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Es wird also ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie signalisiert. Hauptursache für das "miserable Abschneiden" der Eurozone-Industrie war IHS Markit zufolge der stärkste Auftragsrückgang seit Ende 2012, infolgedessen die Produktion stark zurückgefahren wurde.

"Die Daten zum März-PMI zeigen, dass der Eurozone-Industriesektor in der tiefsten Krise seit dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise 2012 steckt", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei IHS Markit. Abwärtsrisiken hätten sich "eindeutig verstärkt". Für das zweite Quartal geht Williamson daher von einer weiteren Verschlechterung der Lage aus. Sorgen bereiteten vor allem Handelskonflikte und Zölle, die politische Unsicherheit, der Brexit und besonders sich verschlechternde Konjunkturprognosen. Die Nachfrageschwäche schlage sich auch auf den Arbeitsmarkt nieder, was bereits zum Stellenabbau geführt habe.

Besonders schwach schnitten unter den Mitgliedsländern Deutschland, Italien und Frankreich ab. In den drei Ländern lag der Wert unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. In Deutschland sank der Indikator auf den tiefsten Stand seit Juli 2012. Nur in Spanien konnte ein leichter Anstieg auf 50,9 Punkte verzeichnet werden. Bei den kleinen Ländern legte das frühere Krisenland Griechenland zu. Griechenland hat mit 54,7 Punkten das stärkste Wachstum seit einem Jahr und den höchsten Wert von allen Ländern der Eurozone erzielt, von denen Markit Daten erhebt.

^

Region/Index März Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 47,5 47,6 47,6 49,3

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 44,1 44,7 44,7 47,6

FRANKREICH

Verarb. Gew. 49,7 49,8 49,8 51,5

ITALIEN

Verarb. Gew. 47,4 47,5 --- 47,7

SPANIEN

Verarb. Gew. 50,9 49,7 --- 49,9°

(Angaben in Punkten)

