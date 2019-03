ROUNDUP/Eurozone: Energiepreise sorgen für stärkere Inflation - Kernrate sinkt

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone ist im Februar leicht gestiegen.



Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im gesamten Währungsraum 1,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 1,4 Prozent betragen. Analysten hatten mit dem Anstieg gerechnet. Der Preisanstieg wurde vor allem durch höhere Energiepreise gestützt, während die Kernrate der Teuerung im Februar gesunken ist.

Stärkster Preistreiber waren die Kosten für Energie. Hier meldete Eurostat im Jahresvergleich einen Anstieg um 3,5 Prozent, nachdem die Teuerungsrate im Januar nur 2,7 Prozent betragen hatte. Lebensmittel sowie Alkohol und Tabak verteuerten sich im Februar um 2,4 Prozent im Jahresvergleich.

Die Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert wurden, ging hingegen zurück. Sie fiel im Februar auf 1,0 Prozent, nach 1,1 Prozent im Vormonat. Diese Kernrate spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), weil sie ihrer Einschätzung nach den grundlegenden Preistrend besser beschreibt als die Gesamtinflation.

Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren bewegt sich die Kernteuerungsrate in einer engen Spanne um 1,0 Prozent. Die schwache Teuerung ist ein Hauptgrund für die seit Jahren ultralockere Geldpolitik im Währungsraum.

Allerdings hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone in den vergangenen Monaten verbessert. Hinzu kommt, dass die Löhne wieder stärker steigen. Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, könnte dies für einem Anstieg der Kernteuerung in diesem Jahr auf 1,4 Prozent sorgen.

Allerdings hat sich die bessere Lage auf dem Arbeitsmarkt im Februar kaum auf die Entwicklung der Verbraucherpreise ausgewirkt. "Die Hoffnung der EZB, dass die höheren Lohnsteigerungen insbesondere im Dienstleistungssektor bald zu einer Verstärkung des Preisauftriebs führen, hat erneut einen Dämpfer erhalten", kommentierte Experte Christoph Weil von der Commerzbank.

Die nächste Zinssitzung der EZB steht in der kommenden Woche auf dem Programm. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Vor dem Hintergrund der weiterhin vergleichsweise schwachen Preisentwicklung könnte die EZB signalisieren, dass sie den Zeitraum des aktuell extrem niedrigen Zinsniveaus verlängern werde. "Durchaus denkbar wäre, dass die EZB in Aussicht stellt, am gegenwärtigen Leitzinsniveau bis mindestens Mitte 2020 festhalten zu wollen", sagte Gitzel. Bisher hat die Notenbank in Aussicht gestellt, das aktuelle Zinsniveau noch bis zum Ende des Sommers beizubehalten./jkr/jsl/tav