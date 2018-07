ROUNDUP: Euroraum-Wirtschaft verliert weiter an Fahrt - Inflation über EZB-Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone hat im Frühjahr weiter an Schwung verloren.



Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im zweiten Quartal 0,3 Prozent höher als im Quartal davor. Damit hat sich das Wachstum das zweite Quartal in Folge abgeschwächt, und es wurde die niedrigste Wachstumsrate seit dem dritten Quartal 2016 erreicht.

Im Auftaktquartal war die Wirtschaft im Währungsraum noch um 0,4 Prozent gewachsen. Volkswirte hatte diese Rate im Quartalsvergleich auch für den Zeitraum April bis Juni erwartet. Im Jahresvergleich meldete Eurostat für das zweite Quartal eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 2,1 Prozent.

Chefvolkswirt Christian Lips von der NordLB sieht eine der Hauptursachen für das schwächere Wachstum in den deutlich erhöhten globalen Risiken. Unter anderem habe die Sorge vor einem Handelskrieg führender Industriestaaten die Stimmungslage spürbar beeinträchtigt. Der NordLB-Experte zeigte sich zwar skeptisch, dass die jüngste Einigung zwischen der USA und der EU bereits einen Durchbruch zur Lösung des Handelskonflikts darstelle. "Zumindest hat sich aber vorerst etwas der Druck reduziert", sagte Lips.

Trotz des erneuten Dämpfers sehen Experten vorerst kein Ende des Aufschwungs in der Eurozone. "Jüngste Stimmungsindikatoren machen Hoffnung, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren wird", sagte Experte Ralph Solveen von der Commerzbank. Er verwies auf den Indikator zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen, der im Juli leicht über dem Durchschnitt des zweiten Quartals gelegen habe und einen "hohen Gleichlauf mit dem Wirtschaftswachstum aufweist".

Während das Wirtschaftswachstum enttäuschte, fiel der jüngste Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone unerwartet stark aus. Im Juli war die Inflation auf 2,1 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit etwa fünfeinhalb Jahren gestiegen. Das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig knapp zwei Prozent wird damit leicht überschritten.

Allerdings lag die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel rausgerechnet werde, im Juli nur bei 1,1 Prozent. Experte Solveen verwies in diesem Zusammenhang auf die Arbeitsmarktdaten aus der Eurozone, die Eustostat am späten Vormittag zeitgleich zu den Wachstums- und den Inflationsdaten veröffentlicht hatte. Im Juni lag die Arbeitslosenquote bei 8,3 Prozent. Eine Quote unterhalb dieses Werts gab es zuletzt im November 2008.

Angesichts des sich wohl fortsetzenden Aufschwungs und einer deshalb voraussichtlich weiter fallenden Arbeitslosenquote dürften die Löhne allmählich anziehen, sagte Solveen weiter. Seiner Einschätzung nach sei auch bei der Kernteuerung mit einem "langsamen" Anstieg zu rechnen, aber erst ab dem Frühjahr 2019./jkr/bgf/jha/