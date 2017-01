ROUNDUP: Europäische Medienkonzerne schmieden Online-Video-Allianz

Weitere Suchergebnisse zu "Mediaset":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Wettrennen um zukünftige Zuschauer im Internet bündeln die europäischen Medienhäuser ProSiebenSat.



1 , der französische Sender TF1 Group und der italienische Medienkonzern Mediaset ihre Kräfte. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung steigen TF1 und Mediaset in das Online-Video-Geschäft Studio 71 von ProSiebenSat.1 ein, wie das Münchener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Gemeinsam wollen die Medienhäuser neue Märkte für die Geschäfte von Studio 71 erschließen. Zunächst soll in Italien und Frankreich die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden.

Das Multi-Channel-Netzwerk (MCN) Studio 71 ist Anbieter von Web-Produktionen. Gleichzeitig vermarktet die ProSiebenSat.1-Tochter eigene und von Partnern stammende Inhalte über Drittplattformen wie Youtube und hauseigene Portale wie MyVideo. Nach eigenen Angaben erreicht Studio 71 so weltweit pro Monat rund 6 Milliarden Video Views. Bisher ist das Multi-Channel-Netzwerk unter anderem in Deutschland, den USA und Großbritannien vertreten.