ROUNDUP: Eon gewinnt mehr Kunden und erhöht Gewinn zum Jahresauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat im ersten Quartal von einem guten Kundengeschäft profitiert und seine Ergebnisse deutlich verbessert.



Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg von 1,0 auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Netto verdiente Eon bereinigt mit 727 Millionen Euro 38 Prozent mehr. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 40 Prozent auf 880 Millionen Euro. Hier profitierte Eon von dem Verkauf des Hamburger Gasnetzes.

In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Eon mehr Kunden für sich gewinnen, insbesondere der deutsche Markt habe sich stark entwickelt, hieß es. Auch im Geschäft mit erneuerbaren Energien verdiente Eon mehr, während die Ergebnisse in der Netzsparte zurückgingen.

Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern. Für 2018 rechnet Eon operativ mit einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte Ebit soll von 3,1 Milliarden auf voraussichtlich 2,8 bis 3,0 Milliarden Euro sinken. Der bereinigte Konzernüberschuss soll bei 1,3 bis 1,5 Milliarden liegen. Für 2017 wies Eon rund 1,4 Milliarden Euro aus.

Bei dem Verkauf seines Anteils am Kraftwerksbetreiber Uniper an den finnischen Energieversorger Fortum zeigte sich Eon zuversichtlich, die noch ausstehenden Genehmigungen der Kartellbehörden in Europa und Russland zu erhalten.