ROUNDUP: Entscheidung über Siemens-Innovationscampus am Mittwoch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Entscheidung über den Standort für den Siemens -Innovationscampus scheint auf Berlin hinauszulaufen.



Siemens und der Berliner Senat luden für Mittwoch in der Hauptstadt zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ein mit Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser und dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). In das Projekt will der Technologiekonzern bis zu 600 Millionen Euro in den nächsten Jahren investieren.

Der Campus ist mit einer Investition von bis zu 600 Millionen Euro verbunden. Die Entscheidung, die letztlich der Aufsichtsrat zu treffen hatte, drehte sich um die Frage, ob Berlin direkt den Zuschlag bekommt oder der Campus-Standort mit Hilfe einer internationalen Ausschreibung bestimmt wird.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete am Abend unter Berufung auf Parlamentskreise, der Konzern habe sich für Berlin entschieden. Der "Tagesspiegel" erhielt dieselbe Information aus Senatskreisen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es weder von Siemens noch von der Berliner Landesregierung.

Nach Informationen des "Tagesspiegels" war zuletzt die künftige Anbindung des Campus an die digitale Infrastruktur unklar. Siemens habe zur Bedingung für eine Investition gemacht, dass der Standort Siemensstadt in Spandau lückenlos mit schnellem Breitband-Internet ausgestattet wird. Hierzu habe es dem Vernehmen nach noch am Dienstag Gespräche mit den zuständigen Bundesministerien gegeben./brd/DP/nas