ROUNDUP: Elliott-Hedgefonds macht Druck bei AT&T - Aktie legt kräftig zu

NEW YORK/DALLAS (dpa-AFX) - Der einflussreiche New Yorker Hedgefonds Elliott mischt jetzt auch beim Telekom-Riesen AT&T mit.



Der bekannte Finanzinvestor legte am Montag eine Beteiligung im Wert von rund 3,2 Milliarden Dollar (2,9 Mrd Euro) an dem US-Konzern offen und forderte in einem Brief an die Unternehmensführung weitreichende Maßnahmen, um die Rendite für die Aktionäre zu erhöhen. Elliott mutmaßt, dass der Aktienwert unter Berücksichtigung der geforderten Maßnahmen bis Ende 2021 auf mehr als 60 US-Dollar pro Aktie steigen könnte.

Elliott drängt unter anderem auf eine Überprüfung des Beteiligungsportfolios und Kostensenkungen, um der Aktie auf die Sprünge zu helfen. Derzeit sei der Kurs "zutiefst unterbewertet", kritisierte der Hedgefonds aus dem Imperium des umstrittenen US-Milliardärs Paul Singer. Am Markt kam die Initiative sehr gut an, die Aktien von AT&T legten am späten Montagnachmittag um 3,7 Prozent zu und stiegen auf 37,59 US-Dollar. Zwischenzeitlich erreichten sie sogar einen Wert von 38,14 US-Dollar - der höchste Stand seit Februar 2018.

In einem Vier-Punkte-Plan nennt Elliott Geschäftsteile, die besser abgestoßen würden aus Sicht des Hedgefonds: Dazu zählt Elliott unter anderem den Satellitenfernsehanbieter DirecTV, das mexikanische Mobilfunkgeschäft oder Teile des Festnetzgeschäfts. Konzernchef Randall Stephenson solle außerdem auf größere Zukäufe in Zukunft verzichten, mahnte Paul Singer in dem Brief. Desweiteren empfiehlt Elliott weitere qualifizierte Kandidaten für den Vorstand.

Das Management des Telekommunikationsriese reagierte am Montag auf den Brief und erklärte, die Vorschläge würden geprüft, einige seien allerdings bereits in der Umsetzung.

Elliott ist als "aktivistischer Investor" dafür bekannt, sich bei Firmen einzukaufen und aggressiv ins Management einzumischen, um mehr Rendite herauszuholen. In Deutschland machte der Hedgefonds im Sommer mit einer Milliardenbeteiligung am Bayer -Konzern von sich reden, auch bei SAP oder Uniper ist der Großinvestor dabei.