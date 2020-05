ROUNDUP: Einzelhandelsumsätze sinken in Corona-Krise stark

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat den Umsatz im deutschen Einzelhandel erneut stark belastet, allerdings nicht so massiv wie befürchtet.



Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, gingen die Erlöse der Branche im April preisbereinigt zum Vormonat um 5,3 Prozent zurück. Gegenüber dem Vorjahresmonat sanken die Umsätze real um 6,5 Prozent. Analysten hatten mit wesentlich größeren Rücksetzern von 12,0 Prozent im Monatsvergleich und 14,0 Prozent im Jahresvergleich gerechnet. Schon im März waren die Umsätze stark gefallen.

Gefragt waren im April Lebensmitteln, Getränke und Tabakwaren. Hingegen brach der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln ein, gegenüber dem Vorjahresmonat ergibt sich der größte Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1994. Besonders groß waren die Umsatzverluste bei Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren mit mehr als 70 Prozent.

Großer Gewinner in der Corona-Krise war zuletzt der Internet- und Versandhandel mit einem Umsatzplus von mehr als 24 Prozent zum Vorjahresmonat. Da viele Geschäfte erst Ende April unter Auflagen wieder öffnen durften und Verbraucher Angst vor Infektionen hatten, kauften sie verstärkt im Internet./als/bgf/