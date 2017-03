ROUNDUP: Einstieg ins TV-Geschäft beflügelt Freenet - Aktie legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Einstieg ins Fernsehgeschäft hat den Mobilfunkdienstleister Freenet 2016 deutlich angetrieben.



Der Umsatz stieg vor allem dank des neu geschaffenen Bereichs TV und Medien um fast acht Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Während das Tagesgeschäft mehr Gewinn abwarf als im Vorjahr, zogen höhere Abschreibungen und Zinszahlungen den Konzerngewinn etwas nach unten. Die Aktionäre können sich dennoch auf eine steigende Dividende freuen.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die Freenet-Aktie gewann am Morgen 2,87 Prozent an Wert auf 29,28 Euro. Damit erreichte sie den höchsten Stand seit Anfang 2016 und war zudem Spitzenreiter im TecDax. Freenet habe alle seine Jahresziele erreicht oder sogar übertroffen, sagte Finanzchef Joachim Preisig.

Dabei zahlte sich das verstärkte Engagement im Fernsehgeschäft aus. Im vergangenen Frühjahr hatte Freenet den TV-Dienstleister Media Broadcast gekauft. Zudem ist der Konzern am Münchner Unternehmen Exaring beteiligt, das eine Plattform für Unterhaltungsangebote betreibt.

Die Kernsparte für Mobilfunk lieferte der Mitteilung zufolge 2016 zwar mit 3,1 Milliarden Euro weiterhin den weitaus größten Anteil an den Erlösen. Der Zuwachs lag hier aber bei nur 2,1 Prozent. Dabei konnte Freenet die Zahl seiner Mobilfunkkunden von 9,3 auf 9,53 Millionen ausbauen. Der Großteil des Zuwachses entfiel auf die wichtigen Vertragskunden. Im Prepaid-Geschäft legte die Kundenzahl vergleichsweise marginal zu.

Sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) konnte Freenet 2016 um rund 19 Prozent auf 439 Millionen Euro steigern. Der Bereich TV und Medien steuerte 28 Millionen Euro bei. Die Beteiligung am schweizerischen Telekommunikationsanbieter Sunrise Communications Group brachte 36,5 Millionen Euro.

Der Konzerngewinn lag mit gut 216 Millionen Euro rund zwei Prozent niedriger als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie legte jedoch zu, und auch die Dividende soll von 1,55 auf 1,60 Euro je Anteilsschein steigen. Deutlich kräftiger wuchs Freenets Schuldenberg. Er verdoppelte sich auf Jahressicht fast von 369 Millionen auf 726 Millionen Euro. Seine endgültigen Zahlen für 2016 will das Unternehmen am 23. März vorlegen./stw/mis/she/stb