ROUNDUP: Eigentümer wollen Mifa Kredit geben - Proteste vor dem Werkstor

SANGERHAUSEN (dpa-AFX) - Bei der Rettung des insolventen Fahrradbauers Mifa in Sangerhausen zeichnen sich Fortschritte ab.



Eigentümer Heinrich von Nathusius stellte am Mittwoch ein neues Darlehen in Aussicht. Er habe ein weiteres finanzielles Engagement nie ausgeschlossen, sagte der erfahrene Unternehmer. Derzeit liefen die Verhandlungen zu den Konditionen mit dem Insolvenzverwalter Lucas Flöther.

Sollten sie für die Gesellschafter annehmbar sein, werde es kurzfristig eine Zustimmung geben, betonte Nathusius. "Ich weiß, dass das Darlehen für Mifa sehr wichtig ist." Deswegen solle kurzfristig darüber entschieden werden. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" (online) über die neue Entwicklung berichtet.

Flöther sei in "positiven Gesprächen mit möglichen Investoren und möglichen Kapitalgebern", berichtete sein Sprecher am Nachmittag. Der Sanierungsexperte sei zuversichtlich, dass er von der Familie von Nathusius das Massedarlehen erhalte. Die Nachricht kam nur wenige Stunden nach einer Betriebsversammlung auf dem Werksgelände.

Dort hatte Flöther berichtet, dass trotz der unvermeidlichen Produktionsverzögerungen bisher kein Großkunde abgesprungen sei. "Aber wir brauchen frisches Geld." Etwa knapp die Hälfte der 520 Beschäftigten forderten bei einer anschließenden Kundgebung vor dem Werk den Erhalt des Traditionsbetriebs und der Arbeitsplätze.

Ob dies gelingt, hängt laut Flöther von den kommenden ein bis zwei Wochen ab. Derzeit ruht die Produktion. Sie kann auch nicht wie geplant Ende Januar hochgefahren werden, weil wichtige Teile für die Frühjahrsfertigung wegen der Geldklemme bisher nicht geordert werden konnten.

Ein Finanzierungskonzept, das diese Bestellung ermöglichen sollte, platzte vor einer Woche. Die Gesellschafter um die Familie von Nathusius hatten überraschen eine Zusage für ein Darlehen in Höhe von rund fünf Millionen Euro zurückgezogen. Derzeit werde über einen Kredit in ähnlicher Größenordnung verhandelt, sagte von Nathusius.

Er hatte Mifa vor zwei Jahren vor der Pleite bewahrt. Insolvenzverwalter Flöther ist für ihn ein alter Bekannter. Der Hallenser war schon damals als Retter eingesetzt und führte Mifa aus der Insolvenz. Die neue Entwicklung wurde auch in der Landesregierung positiv aufgenommen. "Wir begrüßen das außerordentlich", sagte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und sprach von einer "glücklichen Wendung". "Ich habe zuletzt immer dafür geworben, den Blick auch auf den Eigentümer zu richten - nicht im Zorn, sondern nach vorn gerichtet."/hnl/DP/tos