ROUNDUP: EU-Westbalkan-Gipfel von neuem Kosovostreit überschattet

LONDON (dpa-AFX) - Führende EU-Politiker sind in London mit den Staats- und Regierungschef der sechs Westbalkanstaaten zusammengekommen, um deren schnellere Annäherung an Brüssel zu beraten.



Bei der jährlich organisierten Konferenz ging es am Dienstag um eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, Kosovos, Mazedoniens, Montenegros und Serbiens. Daneben sind der Ausbau der maroden Infrastruktur und die Aufarbeitung der Kriege beim Auseinanderbrechen Jugoslawiens (1991-1999) zentrale Themen. Von deutscher Seite nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel an dem Treffen teil.

Wenige Stunden vor Konferenzbeginn ist ein schwerer Streit zwischen Serbien und seiner früheren Provinz Kosovo ausgebrochen. Belgrad drohte nach der Verhaftung von fünf Landsleuten im Kosovo mit dem Ende des von der EU vermittelten Kosovodialoges. "Sollten die fünf Verhafteten bis zum Abend nicht freikommen, wird es auf lange Sicht keinen Dialog geben", sagte der in der serbischen Regierung für das Kosovo zuständige Marko Djuric in Belgrad. "Für mich ist das ein feiges, bestialisches und unverschämtes Verhalten", sagte der Politiker weiter.

Spezialkräfte der Kosovo-Polizei hatten am Morgen die fünf Serben in der Region der Gemeinde Gnjilane südöstlich der Hauptstadt Pristina verhaftet. Sie sollen gegen die Verfassung des Landes gearbeitet haben, sagte Parlamentspräsident Kadri Veseli. Sollte Serbien seine Drohung wahr machen und die EU-Vermittlung mit dem Kosovo auf Eis legen, wäre das ein schwerer Rückschlag für alle jahrzehntelangen Kompromissbemühungen des Westens. Das fast nur noch von Albanern bewohnte Kosovo ist seit 2008 von Serbien unabhängig. Belgrad erkennt das aber nicht an und will seine einstige Provinz wieder zurückhaben./ey/DP/nas