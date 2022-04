ROUNDUP: EU-Parlamentspräsidentin sichert Ukraine in Kiew weitere Hilfe zu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat der Ukraine bei einem Besuch der Hauptstadt Kiew weitreichende Unterstützung und Solidarität zugesichert. "Wir werden helfen, Eure Städte wieder aufzubauen", sagte sie am Freitag auf einem Pressetermin mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk. Finanzielle und militärische Hilfe werde aufrechterhalten und ausgebaut. Auf Twitter schreib sie zudem: "Ich bin in Kiew, um eine Botschaft der Hoffnung zu überbringen. Wir sind mit Euch." Wie ihr Sprecher mitteilte, ist Metsola im Namen des EU-Parlaments in Kiew.

Stefantschuk sagte, Metsola habe bewiesen, sie sei ein wahrer Freund des ukrainischen Volks sei. Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal bezeichnete den Besuch als kraftvolles Signal politischer Unterstützung. Man habe über schärfere Sanktionen gegen Russland gesprochen und betont, die Ukraine sei voll und ganz für den nächsten Schritt zur EU bereit. Man sei dankbar für die Hilfe. Metsola betonte bei Ihrem Besuch, die Ukraine könne sich auf ihrem Weg in die EU auf die volle Unterstützung des EU-Parlaments verlassen.

Bislang sind nur wenige ranghohe Politiker nach Kiew gereist. Sie bekam so viel Anerkennung von Kolleginnen und Kollegen für diesen Schritt. So bezeichnete der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer Metsolas Reise als ein "sehr wichtiges Signal". Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul kommentierte: "Was für ein mutiger Schritt! Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es macht mich stolz, Sie an der Spitze unseres Parlaments zu haben."

Vor gut zwei Wochen waren bereits die Regierungschefs aus Polen, Tschechien und Slowenien nach Kiew gereist, um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen./mjm/DP/stw