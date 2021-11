ROUNDUP: EU-Agrarkommissar sagt wegen Corona-Infektion Reise nach Bayern ab

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen einer Corona-Infektion hat EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski seinen zweitägigen Arbeitsbesuch in Bayern kurzfristig abgesagt.



Wojciechowski habe sich vor seinem Abflug in Warschau am Montagmorgen einem Corona-Test unterzogen, teilte das Agrarministerium in München mit. Nachdem dieser positiv ausgefallen sei, habe sich der vollständig geimpfte EU-Kommissar "umgehend in häusliche Quarantäne begeben und alle Termine abgesagt, um andere zu schützen". Wojciechowski soll es den Angaben zufolge gut gehen.

Eigentlich wollte der EU-Agrarkommissar am Montag und Dienstag mehrere Termine im Freistaat absolvieren, unter anderem mit Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU). Für Dienstag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Wojciechowski auch zur Sitzung des Kabinetts eingeladen. Der EU-Kommissar schrieb auf Twitter, er hoffe, dass der Besuch so schnell wie möglich nachgeholt werden könne. Bayern sei in Deutschland und Europa bereits Vorreiter bei vielem, was man mit der EU-Agrarpolitik erreichen wolle./had/DP/eas