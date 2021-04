ROUNDUP: Drohnenangriff auf Öltanker vor syrischer Küste

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

DAMASKUS (dpa-AFX) - Vor der Mittelmeerküste Syriens ist ein Öltanker nach offiziellen Angaben von einer Drohne angegriffen worden.



Einer der Tanks auf dem Schiff sei in Brand geraten, teilte das Ölministerium in Damaskus mit, wie die staatliche syrische Agentur Sana am Samstag meldete. Das Feuer sei gelöscht worden. Das Schiff befindet sich demnach nahe der syrischen Hafenstadt Banijas. Angaben zum Ausmaß der Schäden lagen zunächst nicht vor.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, das Schiff komme aus dem Iran. Dafür gab es keine offizielle Bestätigung. Die Beobachter beziehen ihre Angaben von Informanten im Land.

Unklar war auch, wer für den mutmaßlichen Angriff verantwortlich ist. Den Angaben zufolge kam die Drohne aus libanesischen Gewässern. Israel bombardiert regelmäßig Ziele in dem Bürgerkriegsland. Die israelische Armee will verhindern, dass mit dem Iran Verbündete Gruppen ihren Einfluss in Syrien ausbauen. Israel und der Iran sind miteinander verfeindet. Israel soll Berichten zufolge auch mehrfach Tanker mit iranischem Öl angegriffen haben, die nach Syrien wollten./jku/DP/men