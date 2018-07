ROUNDUP: Drei Männer müssen wegen Biersteuer-Betrugs jahrelang in Gefängnis

HAMBURG (dpa-AFX) - Drei Männer, die den französischen Staat um mehr als sechs Millionen Euro Biersteuer betrogen haben, sind am Montag in Hamburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.



Eine Strafkammer des Hamburger Landgerichts verhängte wegen schwerer Steuerhinterziehung eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten für den 35 Jahre alten Hauptangeklagten. Zwei seiner Helfer, beide 37 Jahre alt, müssen für drei Jahre hinter Gitter. Sie waren seine Disponenten und haben sich an dem Steuerbetrug beteiligt.

Die drei Männer hatten einer Bande mit weiteren Mitgliedern geholfen, rund 16 Millionen Liter französisches Bier in Deutschland zu versteuern und dabei mit fingierten Empfangsbestätigungen, Frachtbriefen und Packlisten die Behörden getäuscht. Damit umgingen die Täter die französische Biersteuer, die deutlich höher ist als in Deutschland.

Möglicherweise seien sie auch durch andere missbraucht worden, sagte die Vorsitzende Richterin. Der Haupttäter war Inhaber einer kleinen Logistik-Firma im Hamburger Hafen, die nicht besonders gut lief. Er konnte kaum die Kosten für Lagermieten und Personal aufbringen. Dann wurde der Kleinunternehmer angesprochen von einem der Hintermänner einer internationalen Bande, deren Mitglieder teils in anderen EU-Ländern verfolgt werden, teils nicht ermittelt sind. Er ließ sich darauf ein, zwischen August 2016 und Mai 2017 Empfangsbestätigungen für Bier auszustellen, das tatsächlich jedoch in Frankreich lagerte. Verurteilt wurde er für 117 Fälle.

Die Biersteuer ist eine harmonisierte Verbrauchssteuer, die innerhalb der EU über ein Computerverfahren mit Namen EMCS (Excise Movement and Control System) verwaltet wird. Erhoben wird die Steuer in dem Land, in dem das Getränk verkauft wird. Der Haupttäter und seine beiden Helfer zahlten 1,8 Millionen Euro Biersteuer in Deutschland, während in Frankreich 6,4 Millionen Euro fällig geworden wären. Durch den vorgetäuschten Export nach Deutschland war das reale Bier zunächst aus dem Fokus der französischen Behörden verschwunden. Geplant war, das Bier in Großbritannien zu verkaufen, wo die Biersteuer nochmals deutlich höher ist als in Frankreich. Verstöße gegen die Steuerpflicht können in jedem EU-Land verfolgt werden.

Die Kammer glaube nicht den Einlassungen des Hauptangeklagten, nach denen er die Tragweite seiner Handlungen nicht erfasst habe und nur einen wenig gravierenden Verstoß gegen zollrechtliche Bestimmungen annahm. Er und seine Helfer müssen nun nicht nur in Haft, wenn das Urteil rechtskräftig wird, sondern sehen sich zudem Millionenforderungen des französischen Fiskus ausgesetzt./egi/DP/fba