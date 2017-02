ROUNDUP: Dialog will wieder auf Wachstum umschalten - Aktie mit Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

LONDON (dpa-AFX) - Der zuletzt mit Problemen kämpfende Chiphersteller Dialog Semiconductor strahlt nach einem schwachen Jahr 2016 Optimismus aus.



Vorstandschef Jalal Bagherli ist zuversichtlich, im laufenden Jahr wieder ein ordentliches Umsatzwachstum erzielen zu können. "Wie schon in den Vorjahren wird die Umsatzentwicklung insbesondere von der zweiten Jahreshälfte geprägt werden", teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit.

Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten erwarten, dass Dialog in diesem Jahr wieder kräftig wächst. Im Schnitt haben die Analysten einen Umsatzanstieg um rund 13 Prozent auf 1,35 Milliarden auf dem Zettel. Bei der Bruttomarge geht das Unternehmen davon aus, den im vierten Quartal 2016 erreichten Wert über das Jahr halten zu können. An der Börse sorgten der Ausblick und die Zahlen für ein Kursfeuerwerk.

GUTE AUSSICHTEN DANK APPLE

Die Aussichten für den deutschen Zulieferer des US-Elektronikkonzerns Apple sind gut: Die Amerikaner hatten mit dem iPhone 7 nach monatelangen Absatzrückgängen ein Rekordquartal zu Weihnachten erzielt und dürften von dem im Herbst 2017 auf den Markt kommenden iPhone 8 noch mehr verkaufen. Dialog macht nach Analystenschätzungen rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Apple.

Im vergangenen Jahr ging der Umsatz - wie bereits seit Anfang Januar bekannt - um zwölf Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar zurück. Börsianer zielten denn auch auf den nun neu bekannt gegebenen Gewinn je Aktie ab, der im vierten Quartal bei 69 US-Cent gelegen hatte. Analysten hätten im Schnitt mit weniger gerechnet, schrieb DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer.

AKTIE BESCHLEUNIGT JÜNGSTE RALLY

Anleger nahmen die Nachrichten von Dialog Semiconductor mit Freude auf: Die Aktien waren in der Spitze um knapp zehn Prozent auf 52,35 Euro nach oben geschnellt. Mit dem Kurssprung vom Donnerstag setzte das Papier den Höhenflug der vergangenen Monate fort. Seit dem Zwischentief im Juni des vergangenen Jahres stieg der Börsenwert um 125 Prozent auf wieder knapp vier Milliarden Euro. Mit dem am Donnerstag erreichten Niveau ist das Papier zudem nur noch knapp unter dem Mehrjahreshoch von Mitte 2015./la/zb/stb