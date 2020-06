ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen erholen sich weiter

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni bereits den dritten Monat in Folge verbessert.



Wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 12,4 Punkte auf 63,4 Zähler. Dies ist der höchste Wert seit März 2006.

Bereits in den beiden Vormonaten hatte sich die Stimmung deutlich aufgehellt, nachdem sie im März wegen der Corona-Krise drastisch eingebrochen war. Analysten hatten für Juni im Mittel mit einem etwas geringeren Anstieg auf 60,0 Punkte gerechnet.

Im Gleichklang mit den Aussichten hellte sich auch die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage auf. Der Indikator stieg um 10,4 Punkte auf minus 83,1 Zähler. Analysten hatten hier mit einem etwas deutlicherem Anstieg auf minus 82,0 Zähler gerechnet. "Die Zuversicht nimmt zu, dass die konjunkturelle Talsohle im Sommer 2020 durchschritten sein wird", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach.

Volkswirte äußerten sich überwiegend positiv. "Die Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern hat sich aufgehellt", schrieb etwa der Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba. Es gelte aber zu beachten, dass die Lagebeurteilung trotz der Erholung noch tief im negativen Bereich liege und somit im zweiten Quartal eine deutlich negative Wachstumsrate der Wirtschaft angedeutet werde. Von positivem Wachstum dürfe erst im dritten und vierten Quartal ausgegangen werden.

Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, schrieb: "Der Verlauf der ZEW-Konjunkturerwartungen legt eine kräftige konjunkturelle Erholung nahe. Unzweifelhaft werden in den kommenden Monaten deutliche Zuwächse bei den verschiedensten Wirtschaftsdaten zu verzeichnen sein, sei es bei den Einzelhandelsumsätzen, sei es bei der Industrieproduktion." Allerdings werde es der deutschen Volkswirtschaft nicht gelingen, rasch an den Wachstumspfad der Vor-Corona-Zeit anzuknüpfen. Verbraucher und Unternehmen seien stark verunsichert. Wie die jüngsten Entwicklungen in China zeigten, lasse sich eine zweite Infektionswelle kaum vermeiden.

Die Ergebnisse des ZEW für die Eurozone fielen ähnlich aus wie für Deutschland: Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Konjunkturlage wurden günstiger beurteilt. Für die aktuelle Umfrage wurden vom 8. bis 15. Juni 191 Analysten und professionelle Anleger befragt./la/bgf/stk