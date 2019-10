ROUNDUP/Deutschland: Inflationsrate etwas höher als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland ist im Oktober etwas höher als erwartet ausgefallen.



Das allgemeine Preisniveau erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel lediglich mit einer Rate von 1,0 Prozent gerechnet. Im September hatte die Rate allerdings noch bei 1,2 Prozent gelegen.

Verantwortlich für den leichten Rückgang der Rate waren vor allem gefallene Energiepreise. Nach Berechnungen der Commerzbank hat sich allerdings der seit einem Jahr anhaltende Anstieg der Kernteuerungsrate (ohne Energie- und Lebensmittelpreise) fortgesetzt. "Dies zeigt, dass der seit etwa zwei Jahren zu beobachtende stärkere Anstieg der Löhne allmählich auf die Verbraucherpreise durchschlägt", heißt es in einem Kommentar.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,1 Prozent. Analysten hatten eine Stagnation prognostiziert.

Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg um 0,9 Prozent zum Vorjahr. Die Rate blieb damit stabil. Volkswirte hatten hier einen Rückgang der Rate auf 0,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg er um 0,1 Prozent. Hier war eine Stagnation erwartet worden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) orientiert sich an dem HVPI für die gesamte Eurozone. Hier erwartet die Commerzbank allerdings einen Rückgang der Jahresteuerungsrate im Oktober auf 0,6 Prozent. Die EZB strebt mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an. Die Daten werden an diesem Donnerstag veröffentlicht.

Die endgültigen deutschen Ergebnisse für Oktober werden am 13. November veröffentlicht./jsl/jkr/fba