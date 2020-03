ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank erwartet nach gutem Jahr weniger Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) stellt sich nach guten Geschäften im vergangenen Jahr für 2020 auf eine schwierigere Lage ein.



Aus Sicht des Managements sei eine Eintrübung der wirtschaftlichen Situation allgemein und für die Branche wahrscheinlicher geworden, teilte der im MDax gelistete Immobilienfinanzierer bei der Bilanzvorlage am Mittwoch in München mit. Vorstandschef Andreas Arndt hält einen weiteren Rückgang im Neugeschäft für möglich. Auch der Vorsteuergewinn dürfte sinken.

Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten zunächst dennoch positiv aufgenommen. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate ging es für die PBB-Aktie am Morgen um 0,2 Prozent nach oben. Seit dem Jahreswechsel hatte das Papier zuvor rund elf Prozent verloren.

Allerdings erfüllte die Bank beim Vorsteuergewinn 2019 die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten und übertraf sogar die bereits angehobene Gewinnprognose des Vorstands. Dennoch soll die Dividende stärker sinken als von Experten errechnet, und auch bei der Gewinnprognose für das neue Jahr hatten Analysten mehr erwartet.

So peilt der Vorstand für 2020 beim Gewinn vor Steuern 180 bis 200 Millionen Euro an und damit mehr, als er sich ursprünglich für 2019 zum Ziel gesetzt hatte. Das Neugeschäft in der gewerblichen Immobilienfinanzierung dürfte mit 8 bis 9 Milliarden im besten Fall stabil bleiben. 2018 war sie hier noch auf 9,5 Milliarden Euro gekommen.

Allerdings hatte Vorstandschef Arndt bereits im Herbst vor wachsenden gesamtwirtschaftlichen Risiken gewarnt. Daher schraubte die PBB ihre Risikovorsorge für faule Kredite im vierten Quartal deutlich nach oben. Im Gesamtjahr stieg sie von 14 auf 49 Millionen Euro. Die Bank mache sich damit "wetterfest", erklärte der Manager nun.

Neue Kreditverträge will die Bank im neuen Jahr weiterhin nur selektiv zeichnen. Die Bruttomarge im Neugeschäft dürfte leicht sinken, nachdem sie im vergangenen Jahr mit rund 1,55 Prozentpunkten stabil geblieben war.

Trotz der erhöhten Rückstellungen für Kreditausfälle steigerte die Bank ihren Vorsteuergewinn 2019 überraschend von 215 auf 216 Millionen Euro und übertraf damit ihre bereits angehobene Zielvorgabe leicht. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss ging allerdings von 167 auf 162 Millionen Euro zurück. Die Dividende soll von einem Euro auf 90 Cent je Aktie sinken.

Ihre derzeitige Dividendenpolitik will die PBB für die Jahre 2020 bis 2022 beibehalten. Demnach zahlt sie 50 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinns als Regeldividende und weitere 25 Prozent als Sonderdividende. Auch langfristig solle die Ausschüttungsquote stabil bleiben, hieß es. Angesichts wachsender Risiken durch die Entwicklung der Wirtschaft und vor allem der Immobilienmärkte werde die PBB die Quote "regelmäßig überprüfen", hieß es./stw/knd/stk