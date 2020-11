ROUNDUP: Deutsche Konjunkturerholung nach Corona-Absturz stärker als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft hat sich nach dem coronabedingten Absturz im Frühjahr in den Sommermonaten etwas kräftiger erholt als bisher gedacht.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 8,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Nach einer ersten Schätzung hatte das Bundesamt nur einen Anstieg um 8,2 Prozent gemeldet und Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Trotz der Erholung liegt die deutsche Wirtschaftsleistung aber nach wie vor deutlich unter dem Vorjahresniveau. Wie das Bundesamt weiter mitteilte, sei das BIP im dritten Quartal preis- und kalenderbereinigt um 4,0 Prozent niedriger ausgefallen als in den Monaten Juli bis September im vergangenen Jahr. In dieser Betrachtung wurde zunächst ein Rückgang um 4,3 Prozent gemeldet und Analysten hatten auch hier eine Bestätigung erwartet./jkr/eas