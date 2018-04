ROUNDUP: Deutsche Inflation tritt auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat sich im April nicht verändert.



Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten mit einer Inflationsrate von 1,5 Prozent gerechnet.

Im März hatte die Inflationsrate ebenfalls bei 1,6 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stagnierte das Preisniveau im April. In dieser Abgrenzung wurde von Analysten im Schnitt ein Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

Einen vergleichsweise deutlichen Anstieg gab es bei den Preisen für Nahrungsmittel, die laut Bundesamt im April im Jahresvergleich um 3,4 Prozent teurer waren. Bei den Wohnungsmieten gab es demnach einen Anstieg um 1,6 Prozent und bei Energie nur einen Zuwachs um 1,2 Prozent.

Nach Einschätzung des Chefvolkswirts der Landesbank Baden-Württemberg, Uwe Burkert, ist in den kommenden Monaten mit einem stärkeren Anstieg der Mietpreise zu rechnen. Bei Industriewaren dürften die Globalisierung und die Digitalisierung hingegen die Preisentwicklung bremsen. "Auf Sicht der kommenden Monate dürfte sich die Inflation weitgehend auf diesem oder einem etwas höherem Niveau bewegen", sagte Burkert.

Auch für den Chefvolkswirt der ING Diba-Bank, Carsten Breszki, ist ein deutlicher Anstieg der Inflation in den kommenden Monaten "höchst unwahrscheinlich". Zwar dürfte eine Zunahme der Urlaubsreisen und höhere Ölpreise die Teuerung zeitweise etwas stärker steigen lassen. Generell sei aber weiterhin mit einem eher leichten Aufwärtstrend bei den Verbraucherpreisen zu rechnen.

Nach europäischer Berechnungsmethode (HVPI) ging die Inflation im April überraschend zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Preisauftrieb 1,4 Prozent. Im März lag die Inflationsrate in dieser Abgrenzung noch bei 1,5 Prozent und Experten hatten diese Rate auch für April erwartet. Im Monatsvergleich fielen die HVPI-Preise um 0,1 Prozent, während Experten von einer Stagnation ausgegangen waren.

Bereits nach der Veröffentlichung von Preisdaten aus einzelnen Bundesländern hatte sich am Vormittag eine gedämpfte Inflation in Deutschland angedeutet. Die endgültigen Daten zur Preisentwicklung im April hat das Bundesamt für den 16. Mai angekündigt.