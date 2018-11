ROUNDUP: Deutsche Industrie mit zweitem Auftragszuwachs in Folge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im September erneut mehr Aufträge an Land ziehen können.



Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, erhöhten sich die Aufträge gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Das ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Der bereits deutliche Zuwachs im August wurde von ursprünglich 2,0 auf 2,5 Prozent nach oben gesetzt.

Gestützt wurde der Auftragseingang im September durch Großaufträge. Ohne diese Komponente wären die Neuaufträge nicht gestiegen, sondern deutlich um 1,6 Prozent gefallen. Stützend wirkte zudem die Inlandsnachfrage, die um 2,8 Prozent zulegte. Aus dem Ausland kamen dagegen 1,4 Prozent weniger Aufträge, wobei die Bestellungen aus der Eurozone sogar wuchsen. Außerhalb des Währungsraums waren die Orders aber deutlich rückläufig.

Nach Produktgruppen gingen die Aufträge für Vorleistungsgüter um 1,7 Prozent zurück. Die Bestellungen für Investitions- und Konsumgüter stiegen hingegen um 1,4 beziehungsweise 2,1 Prozent./bgf/jha/