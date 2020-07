ROUNDUP/Deutsche Börse: Xetra-Handel soll bis 11.20 Uhr wieder verfügbar sein

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse rechnet mit einer zeitnahen Behebung der technischen Störung des Xetra-Handels.



Das sogenannte Xetra T7 System solle bis 11.20 Uhr wieder verfügbar sein, wie die Deutsche Börse am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Direkt zum Handelsstart hatte eine technische Störung den Xetra-Handel an der Deutschen Börse zum Erliegen gebracht. In der Folge sind auch rund zwei Stunden nach dem eigentlichen Start des Xetra-Handels keine aktuellen Kurse von Einzelwerten verfügbar. Dies gilt auch für den Leitindex Dax.

Der Parketthandel in Frankfurt und andere Handelsplattformen sind davon aber nicht betroffen. Allerdings wird der weitaus größte Teil des Handels über Xetra abgewickelt.

Einen genauen Grund für die Panne nannte der Frankfurter Börsenbetreiber am Mittwoch nicht. Von der Störung betroffen sind auch die Länderbörsen in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Bereits im April hatte ein technischer Defekt zu einem stundenlangen Ausfall des Xetra-Handels geführt./mis/ag