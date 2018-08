ROUNDUP: Deutsche Bank, Wirecard und N26 werden Projektpartner für Apple Pay

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank , der Zahldienstleister Wirecard und die Direktbank N26 werden Projektpartner des Technologieriesen Apple , um dessen Zahldienst Apple Play hierzulande einzuführen.



"Später in diesem Jahr wird die Deutsche Bank Apple Pay auf den Markt bringen", sagte ein Sprecher des Geldhauses der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Frankfurt. Mit im Boot sein wird ferner der bayerische Zahldienstleister Wirecard, wie eine Sprecherin bestätigte. Das Unternehmen werde Apple Pay im Jahresverlauf über seine App "boon" einführen, hieß es. Auch die Berliner Online-Bank N26 erklärte, den Zahldienst in den kommenden Monaten für ihre Kunden anzubieten. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.