ROUNDUP: Deutsche Autobranche baut Zusammenarbeit mit China aus

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Autobranche baut ihre Zusammenarbeit mit China bei neuen Technologien aus.



Anlässlich eines Treffens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag in Berlin unterzeichnete Volkswagen eine Vereinbarung für ein Gemeinschaftsunternehmen für Elektrofahrzeuge. Daimler besiegelte eine Absichtserklärung für Investitionen in die E-Mobilität, Bosch für eine Zusammenarbeit bei automatisierten Fahrsystemen.

Mit Blick auf die Elektromobilität mahnte Merkel in China günstige Rahmenbedingungen an, damit deutsche Hersteller ihre Ziele erreichen könnten. Es gebe Anlass, darauf zu vertrauen, dass günstige Lösungen gefunden werden könnten. Li sprach ebenfalls von "einer Lösung". China wolle weiter an der Entwicklung der E-Mobilität arbeiten. Andererseits müsse für günstige Rahmenbedingungen für den bestehenden Markt gesorgt werden. Die chinesische Regierung werde "weiter daran arbeiten, dass vor allem in China lokal hergestellte deutsche Autos gut verkauft werden können".

Hintergrund sind Bemühungen um eine Lockerung von Produktionsquoten für Elektroautos. Ursprünglich hatte Chinas Regierung geplant, bereits von 2018 an eine strenge Produktionsquote für Autos mit alternativen Antrieben einzuführen.