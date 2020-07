ROUNDUP: Delivery Hero sammelt Geld ein - Analystin: mögliche Übernahmepläne

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will sich über Wandelanleihen frische Mittel für das Wachstum verschaffen.



Dabei werden Bruttoerlöse von insgesamt 1,5 Milliarden Euro angestrebt, wie Delivery Hero am Dienstagabend mitteilte. Die Papiere sollen in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis 2025 und 2028 begeben werden. Das Bezugsrecht für Aktionäre schloss das Unternehmen dabei aus. Die Aktie von Delivery Hero verlor am Mittwoch zum Auftakt rund 2 Prozent.

Der Online-Essenslieferant verfüge mit Barmitteln von 2,8 Milliarden Euro per Ende des ersten Quartals bereits über eine sehr gut gefüllte Kriegskasse, schrieb Analystin Sarah Simon von der Privatbank Berenberg in einer ersten Reaktion. Sie nimmt an, dass Delivery verstärkt investieren wolle oder aber neue Zukauf-Chancen wittere oder womöglich beides plant.

Delivery Hero hatte erklärt, die Erlöse für "allgemeine Unternehmenszwecke" zu verwenden und signalisierte, sich "möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten" nutzen zu wollen. Die Wandelanleihen sollen am oder um den 15. Juli begeben werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden weiteren Angaben zufolge mit einem jährlichen Zins zwischen 0,625 und 1,125 Prozent beziehungsweise 1,250 und 1,750 Prozent für die Tranche mit der Laufzeit bis 2028 angeboten./nas/ssc