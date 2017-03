ROUNDUP: DZ Bank plant vorsichtig - Neuordnung des Immobiliengeschäfts

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank rechnet nach der Fusion mit der Düsseldorfer WGZ 2017 noch nicht mit großen Sprüngen.



Zwar sei der Jahresstart "vielversprechend verlaufen", sagte DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch am Dienstag in Frankfurt. Doch das laufende Jahr werde maßgeblich davon geprägt sein, die Integration voranzutreiben: "Die Synergien werden erst in den kommenden Jahren voll zum Tragen kommen."

Kirschs Prognose: "Wir rechnen vor diesem Hintergrund für 2017 mit einem Ergebnis vor Steuern am unteren Ende unserer nachhaltigen Ergebnisspanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro und erwarten, diesen Wert in den darauffolgenden Jahren wieder zu steigern."

Im vergangenen Jahr erzielte die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe erneut einen Milliardengewinn. Mit rund 2,2 (Vorjahr: 2,45) Milliarden Euro Vorsteuergewinn wurde das anvisierte Ziel von zwei Milliarden Euro erreicht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,6 Milliarden Euro nach rund 1,8 Milliarden Euro im Jahr zuvor. Zu der Gruppe gehören unter anderen die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V Versicherung, aber auch der unter der Schiffskrise leidende Transportfinanzierer DVB Bank.

Nach fast einem halben Dutzend erfolgloser Anläufe hatten sich die verbliebenen genossenschaftlichen Spitzeninstitute DZ (Frankfurt) und WGZ (Düsseldorf) zum 1. August 2016 zur Zentralbank für Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken zusammengeschlossen. Der Ergebnisbeitrag aus der Fusion betrug im vergangenen Jahr 256 Millionen Euro.

Von 2020 an erwarten die Partner durch die Fusion, die im vergangenen Jahr Kosten in Höhe von 247 Millionen Euro verursachte, ein jährliches Einspar- und Ertragspotenzial von 100 Millionen bis 175 Millionen Euro. Im Sommer hatten DZ und WGZ angekündigt, in dem Gemeinschaftsunternehmen etwa 700 von etwa 5600 Vollzeitstellen zu streichen, etwa 230 Stellen sind bereits abgebaut.

Um die Gruppe noch effizienter zu machen, wird das Immobiliengeschäft für Gewerbe- und Privatkunden neu geordnet. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 sollen von den bislang vier Gesellschaften in dem Geschäftsfeld noch zwei übrig sein. Die DG Hyp soll zunächst die gewerblichen Immobilienaktivitäten der ehemaligen WGZ Bank übernehmen. Dann ist eine Fusion von DG Hyp (Hamburg) und WL Bank (Münster) angestrebt.

"Wir erwarten durch die Neuordnung Ertrags- und Kostensynergien im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich", sagte Kirsch. In welchem Umfang dabei Stellen wegfallen werden, soll in den nächsten Monaten erarbeitet werden. Die entsprechenden Beschlüsse rückwirkend zum Jahresende 2017 sind für Mai 2018 geplant. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall soll zunächst ihr auf Privatkunden konzentriertes Geschäft unverändert fortführen./ben/DP/she