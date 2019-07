Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

BERLIN (dpa-AFX) - Über viele Stunden hatten Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) am Montag keinen Online-Zugang zu ihren Konten.



Auch die App für mobile Endgeräte war davon betroffen, sagte ein Sprecher. Der Internetauftritt war seit den Morgenstunden nur sehr eingeschränkt möglich. "Die aktuelle Störung betrifft allein die Kundenansicht (Maske) unseres Internetbankings", schrieb die DKB auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Am Nachmittag konnte die Seite wieder aufgerufen werden, ebenso das Login-Fenster für das Online-Banking. Unklar war zunächst, wann alle Funktionen wieder einwandfrei hergestellt werden konnten. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung", versicherte der Sprecher.

Es gebe keinen externen Zugriff auf die Konten oder andere Sicherheitsrisiken. "Ein Sicherheitsrisiko besteht nicht", hieß es bei Twitter. Transaktionen im Hintergrund, etwa Gehaltseingänge, liefen aber weiter. Kunden könnten auch weiter mit Karte bezahlen.

Die DKB hat gut vier Millionen Privatkunden. Zu den Gründen für die Probleme wurde zunächst nichts bekannt. Die Auswirkungen für die DKB-Kunden waren damit geringer als kürzlich für diejenigen der Commerzbank .

Nach einer IT-Panne am vergangenen Freitag hatten diese am Montag über neuen Ärger berichtet. Am Vormittag gab es etwa eine Stunde lang Probleme bei der Anmeldung zum Onlinebanking. Gegen Mittag sei das Problem behoben gewesen, sagte ein Sprecher der Bank. Vergangenen Freitag hatte ein Teil der Kunden zeitweise an Bankautomaten kein Geld bekommen, Einkäufe konnten nicht mit der Girocard (EC-Karte) bezahlt werden. Der Zugang zum Online-Banking war stundenlang nur eingeschränkt möglich. Erst wenige Wochen zuvor/bf/mar/DP/fba