ROUNDUP/DIHK: Politik muss Blockaden bei Investitionen beseitigen

BERLIN (dpa-AFX) - DIHK-Präsident Eric Schweitzer hat die Bundesregierung zu mehr Anstrengungen aufgefordert, damit der Ausbau der Infrastruktur in Deutschland schneller vorankommt.



Die Politik müsse "Investitionsblockaden" beseitigen, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Planungen müssen beschleunigt und Genehmigungsverfahren viel kürzer werden. Wir brauchen das, damit unsere Unternehmen den Wandel besser gestalten können. Das gilt für neue Windräder, für Stromleitungen, neue Schienenwege und Funkmasten, aber auch für den Breitbandausbau, die Erweiterung von Gewerbegebieten oder den Um- und Ausbau von Produktionsanlagen."

Es gebe große Lücken bei der Umsetzung von Projekten, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Er verwies auf das Ziel der Bundesregierung, den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern. "Um das Energiewende-Ziel zu erreichen, müssten wir jeden Tag fünf neue Windräder aufstellen - tatsächlich ist es aber aktuell gerade ein halbes."

Von der Planung bis zur Inbetriebnahme eines Windrads dauere es in Deutschland bis zu zehn Jahre, im Schnitt fünf Jahre. "Wir brauchen 13 000 Kilometer neue Stromleitungen in Deutschland, um etwa den Windstrom dahin zu bringen, wo er benötigt wird - wir haben bisher in zehn Jahren aber nur 1000 Kilometer geschafft. So werden wir das 65-Prozent-Ziel nicht erreichen", sagte Schweitzer.

"Wir sollten uns in Deutschland mehr darauf konzentrieren, Ziele nicht nur zu formulieren, sondern auch zu erreichen. Das ist extrem wichtig - wenn man will, dass wir eine Industrie- und Wirtschaftsnation bleiben und in Wohlstand leben."

Der DIHK habe Vorschläge vorgelegt, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. "Dabei sollten Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltprüfung möglichst frühzeitig erfolgen - das aber gebündelt in einem abschließenden Verfahren", sagte Schweitzer. "Heute sind Beteiligungen und Prüfungen an bis zu fünf verschiedenen Stellen vorgesehen." Naturschutzrechtliche Vorhaben sollten vereinfacht und bundesweit vereinheitlicht werden.

Die Planungsbehörden bräuchten in ganz vielen Fällen mehr Personal. "Bei allen Verfahren sollten Unterlagen digitalisiert werden. Das ist leider noch nicht selbstverständlich", so der DIHK-Präsident. "Dabei sind hier enorme Zeitgewinne drin, wie wir aus der Praxis wissen: Beim Breitbandausbau dauert allein das reine Genehmigungsverfahren bis zu 15 Monaten. In Landkreisen, die das komplett digitalisiert haben, klappt das in fünf Wochen. Aus den Rückmeldungen unserer Unternehmen lese ich heraus: Viele warten ungeduldig darauf, dass die Politik Investitionsblockaden tatsächlich beseitigt."

Auch FDP-Chef Christian Lindner fordert mehr Investitionen, eine Abkehr von der Schwarzen Null dafür lehnte er aber ab. "Wir können mehr investieren - ohne zusätzliche Schulden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Warum sprechen wir nicht darüber, den Staat effizienter zu machen und auf Subventionen zu verzichten? Warum beschleunigen wir nicht endlich die Planungsverfahren? Warum regen wir nicht private Investitionstätigkeit an?"

Der FDP plädierte auch dafür, privates Kapital für öffentliche Zwecke zu nutzen. Formen der öffentlich-privaten Partnerschaft seien hierzulande zwar diskreditiert. "Wir können aber einen neuen Anlauf wagen, indem wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, bessere Verträge abschließen und privates Investitionskapital nutzen, um zum Beispiel digitale Infrastruktur auszubauen, das Straßen- und Schienennetz auszubauen und auch Schulen instand zu setzen."/hoe/DP/mis