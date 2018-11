ROUNDUP: Credit-Suisse-Erholung verliert an Schwung - Aktie gibt deutlich nach

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Dämpfer für die Schweizer Großbank Credit Suisse : Das Geschäft im dritten Quartal lief nicht mehr so gut wie noch im Sommer.



Der jetzt seit etwas mehr als drei Jahren amtierende Bankchef Tidjane Thiam rechnet zudem mit einer weiteren Eintrübung der Stimmung. Dank des von ihm in den vergangenen Jahren immer weiter forcierten Sparkurses ist die UBS-Rivalin aber immerhin auf Kurs zu wieder ordentlichen Gewinnen.

Im dritten Quartal gelang der Bank beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis zwar der achte Anstieg in Folge - dies verdankte Thiam aber nur den deutlich gesenkten Kosten. Die Erträge gingen hingegen erstmals in diesem Jahr zurück. "In den Sommermonaten war das Marktumfeld anspruchsvoll", sagte Thiam. Die Stimmung habe sich eingetrübt. "Und wir gehen von einer erneuten Verschlechterung im vierten Quartal aus."

An der Börse kam das schlecht an. Die Credit-Suisse-Aktie gab in den ersten Handelsminuten um fast vier Prozent nach und forcierte damit die Talfahrt der vergangenen Monate. In diesem Jahr sank der Börsenwert der Bank bereits um ein Viertel auf zuletzt umgerechnet rund 29 Milliarden Euro. Damit trauen die Investoren Thiams Strategie, die Bank nachhaltig auf gesündere Beine zu stellen, nicht richtig über den Weg.

Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2015 hat der Kurs der Aktie um fast die Hälfte nachgegeben - mehr hat seitdem kaum eine andere Großbank verloren. Lediglich die Deutsche Bank und Unicredit schnitten noch schlechter ab. Thiam will vor allem die Vermögensverwaltung ausbauen und so die Gewinne nachhaltig steigern.

Die Credit Suisse hatte 2015 den gefeierten Versicherungsmanager Thiam an die Spitze geholt. Der heute 56-Jährige verpasste dem Schweizer Institut eine Rosskur inklusive eines deutlich eingedampften Investmentbankings. Gleichzeitig stärkte er das Geschäft mit Privatkunden und vor allem in der Vermögensverwaltung. Hier gelang es der Bank im dritten Quartal erneut, die Geldzufluss deutlich zu erhöhen.

Probleme bereitete aber unter anderem das schwache Geschäft mit Anleihen. Dieses belastete die Erträge im Kapitalmarktgeschäft erheblich und damit die des Gesamtkonzerns. Zudem rutschte die Kapitalmarktsparte im dritten Quartal in die roten Zahlen. Dank erheblicher Kosteneinsparungen konnte die Credit Suisse ihren Gewinn aber konzernweit um 74 Prozent auf 424 Millionen Franken (372 Mio Euro) steigern.

Grund für das deutliche Gewinnplus waren vor allem die Erfolge beim Sparkurs. Hier ist die Credit Suisse schneller vorangekommen als geplant. Die Aufwendungen im Kerngeschäft fielen um knapp fünf Prozent auf vier Milliarden Franken - dem niedrigsten Stand seit vielen Jahren. Die Erträge sanken hingegen um zwei Prozent auf 4,89 Milliarden Franken. Damit enttäuscht die Bank sowohl bei den Erträgen als auch beim Gewinn die Erwartungen./zb/stw/mis